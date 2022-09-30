居家整理新指標！整理顧問教你用宜得利LIGARE收納櫃，創造隨心所欲的收納哲學

忙碌了一天，回家只想好好放鬆，但若家中雜物四溢，不只會縮小活動空間、淹沒精心設計的居家風格，也會讓心情感到很「阿雜」！想要擁有優雅愉悅的生活，就要定期整理自己身心靈和居家環境，讓自己更有動力面對接下來的挑戰。

專業居家整理顧問何安蒔分享實用居家整理原則。 (圖／截自UDN影片)

居家整理顧問何安蒔指出，居家整理必須掌握兩大原則：一、做好「斷捨離」：按照家裡的收納空間大小，來限定自己可以保留多少物品。

二、妥善利用每一寸空間：尤其是小坪數居家，每一寸空間都相當寶貴，因此要將所有物品分區分類確實、管控物品數量、使用後物歸原位，這樣就能讓家裡環境保持清爽舒適。

何安蒔建議小坪數居家更要善用每一寸空間做好收納。 (圖／截自UDN影片)

廚房也是家中收納的重點，廚房除了電鍋、烹調器具外，另有餐具及調味料罐等，物品種類繁多，內容物尺寸差異大，因此在收納時要特別注意使用動線的規劃，善用每一處收納空間；因應廚房常見的熱氣、水氣，櫥櫃板材建議選擇可以耐熱、防水氣凝結、防霉、防塵蟎孳生的高機能材質，才能延長使用期限。

廚房是家中收納的重點，建議選擇規劃得宜、高機能材質的櫥櫃。 (圖／宜得利官網提供)

面對琳瑯滿目的廚房用品，如何才能收得漂亮又用得順手？何安蒔建議消費者可以選擇像宜得利LIGARE這款櫥櫃，規劃很多層板和抽屜，適合用來分門別類的收納廚房用品。

櫥櫃內多半會放置易碎的瓷器、玻璃杯，因此安全性也是重要的考量點。LIGARE櫥櫃上櫃層板設計往後微傾，避免小東西滾下來；兩側防滑扣加強承重力，保持層板穩固不易掉落，並設計許多孔洞，可對應各式收納物品尺寸大小，不浪費任何一處空間。玻璃櫃門加裝一層防爆膜，即使玻璃破裂也不會飛散，讓安全更無虞。

LIGARE櫥櫃著重安全設計，層板加強承重防滑，玻璃加裝防爆膜。 (圖／截自UDN影片)

針對電鍋、熱水瓶的水蒸氣，LIGARE櫥櫃頂板使用使用Moiss板材，石材耐熱程度高，作用原理類似珪藻土，會直接吸收水氣、調節濕氣，防霉防塵蟎孳生；桌板則使用UV硬瓷塗裝材質，不只耐熱、易清潔，還可防刮傷，表面光澤亮麗，讓居家質感大大加分。

LIGARE櫥櫃桌板使用UV硬瓷塗裝材質，耐熱、易清潔、防刮傷。 (圖／截自UDN影片)

一排好用的抽屜櫃，更是廚房收納不可或缺的好幫手！LIGARE抽屜高機能滑軌結構不只好拉，也有靜音緩衝的功能。全開式抽屜內建多功能隔板，使用者可依照物品的類別規劃每一格的空間大小，整合瑣碎物品，把家裡的茶包、咖啡包、餐具、調味料罐通通收進去，LIGARE並貼心設計各層抽屜的深度，連鍋子和鍋蓋都能收進下層抽屜裡，不僅讓物品一覽無遺，也增加了廚房可使用的檯面空間。

滑軌抽屜高機能結構設計，下層抽屜加深，可收納鍋具。 (圖／截自UDN影片)

此外，LIGARE機能櫥櫃款式多元，消費者可依照需求自由搭配組合，半客製化設計，或是將垃圾桶隱藏置入櫥櫃裡，讓家裡的環境更美觀。

LIGARE櫥櫃款式多元，消費者可依照需求自由搭配組合。 (圖／截自UDN影片)

一個收納整齊的廚房，不只看得舒服，還能提高廚房工作效率，並減少東西浪費或重複購買的狀況，換得生活好心情。現在就到日本國民家居品牌宜得利家居逛逛，讓家成為你舒服、溫暖的私人領域吧！

宜得利家居祭出50間店鋪感謝祭優惠活動。 (圖／截自UDN影片)

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