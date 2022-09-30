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慈濟三義中醫院今年底啟業 副院長王人澍走訪大湖看診

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院副院長王人澍（右）建議往診鄉親，用功能好的手協助復健，並強調睡眠充足的重要。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院副院長王人澍（右）建議往診鄉親，用功能好的手協助復健，並強調睡眠充足的重要。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟三義中醫醫院預定今年底啟業，醫療團隊啟動社區關懷居家往診，由台中慈濟醫院副院長王人澍帶隊深入苗栗大湖鄉，進入患者住家問診、把脈，守護鄉親健康。

苗栗鄉親引頸期盼多年，終於迎來今年底慈濟三義中醫醫院啟用的好消息。副院長王人澍率領實習醫師廖彥柏走入社區，探視有醫療需求的鄉親，相對弱勢的照顧戶更是主要關懷對象。

45歲的李先生年初中風，前後在2家醫院開了5次刀，領有重度障礙手冊。王人澍發現李身體左邊單側行動不便，目前還持續復健

他建議李先生，多使用功能較好的右手，協助無力的左手復健，幫助恢復生活行動機能，注意睡眠充足，避免接觸聲光太大、內容太過刺激的影片，飲食可以多吃些木瓜、川七、牛蒡，也可以搭配中西醫合治門診。

另一位照顧戶是43歲的李女士，因車禍傷及頭部，雖然意識清楚但至今兩眼視力模糊無法對焦，左眼看不見。王人澍表示，左眼看不見應該是視神經問題，多做眼球運動可以調節視神經。

王人澍舉起手指轉動，指導李女士學習眼球運動。李女士的姊姊特地前來關心，看到妹妹眼球能隨著副院長的手轉動，彷彿也出現一道曙光，特別感動。王則鼓勵姊姊有機會可以去三義中醫醫院做志工。

獨居的劉女士3年前從鷹架跌落，導致腦部受傷、右側手腳無力及言語不清，平日靠長照居服員協助送便當、洗澡與上下床。生命的種種難處，讓他忍不住對著到家裡關懷的醫師與志工哭訴。

王副院長細心把脈，建議要多曬太陽散散心，同時增加人際互動，另提供藥方讓病人能放鬆筋骨、寬胸理氣與調理腸胃。

台中慈濟醫院副院長王人澍（右）到苗栗大湖鄉往診。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院副院長王人澍（右）到苗栗大湖鄉往診。圖／台中慈濟醫院提供

中醫 慈濟 復健

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