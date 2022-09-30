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花蓮至玉里鐵路修復恢復運行 全線預估明年春節前通車

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵修復花蓮至玉里間受損鐵路，今天起恢復通車，第一班4514次區間車清晨從花蓮站出發，開往玉里。圖／民眾提供
台鐵修復花蓮至玉里間受損鐵路，今天起恢復通車，第一班4514次區間車清晨從花蓮站出發，開往玉里。圖／民眾提供

918地震造成東部鐵路重創，經連日搶修，花蓮到玉里間受損路段全數修復，今天起恢復發車，花東間類火車階段性任務完成退場。台鐵局表示，目前只剩玉里到富里18.8公里還在搶修，希望明年春節前完成，這段時間依火車時刻安排客運接駁。

強震造成花蓮到台東間鐵路11處軌道挫屈、3處鐵路橋嚴重受損，台鐵局南、北兩端同步搶修，22日台東到富里、花蓮到鳳林恢復運行，在萬里溪橋也搶修完成後，今天起花蓮到玉里間恢復發車。

上午5時32分開出首列通往玉里站的4541次區間車，花蓮站有約10人上車，一名旅客說，平常都搭這班火車通勤南下到玉里，震後鐵路不通，轉搭類火車要多花半小時，相當不方便，幸好恢復通車。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，花蓮至玉里區間今天恢復通行，花蓮到台東類火車也從今天起退場。不過，玉里到富里段還有18.8公里路段，因新秀姑巒溪鐵路橋受損嚴重，正積極搶修，目標希望在明年農曆春節前搶通，這段期間由台鐵提供客運接駁因應。

台鐵局表示，玉里至富里間公路接駁車次將依火車行駛時刻開行，接駁時間玉里到富里為每天清晨6時30分至晚間10時， 富里至玉里為每天清晨6時至晚間10時10分，平均候車時間在15分鐘以內，再加上車程、乘客上下車時間，預估接駁需時50分鐘。

花蓮 台鐵 類火車

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