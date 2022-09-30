南投縣交通科技執法有成 人車通行更安全

交通事故有6成發生在路口，南投縣警局為降低車禍發生率，在南投縣5大鄉鎮市易肇事路段，設置11處交通科技執法設備，如同布署24小時警力，全部交通事故與去年同期比較件數減少1600件，整體呈現取締違規件數及交通事故均減少的情形，讓人車通行更安全。

南投縣警局表示，今年獲行政院補助2300萬元建置科技執法，開始建置陸續施工，預計9月底建置完成。科技執法項目包含各種態樣交通違規偵測，包括闖紅燈、紅線違停、違規迴轉、不禮讓行人違規等，皆為未來科技執法偵測範圍。

南投科技執法上路成效佳，路口交通安全改善。 圖／南投縣政府 提供

南投縣警局交通隊長江威興表示，警方查詢資料庫大數據，篩選出縣內易肇事及交通違規較多的路口，由中央補助經費建置多功能科技執法設備。

草屯鎮已建置多功能科技執法設備路段，包括成功路與博愛路口，台3甲線、太平路與中興路口，新豐路、博愛路與仁愛街口，以及成功路、草溪路與中興路口，目前正在測試中。

還在建置中的鄉鎮市，包括埔里鎮鐵山路、大城路與蘭陽街口，埔里鎮中山路一段與信義街口，南投市台14乙線與南陽路口，南投市南崗3路與成功路口，還有名間鄉台16線與台3線路口。

南投縣科技執法改善路口交通秩序。 圖／南投縣政府 提供

南投縣警局指出，為改善民眾錯誤用路習慣，全天候科技化執法目的降低民眾違規行為，今年1至6月20日止，A1類死亡交通事故20件20人，與去年同期比較減少4人；另A2類交通事故3177件，受傷4076人與去年同期比較減少353件，受傷人數減少551人。

竹山警分局表示，集山路與大智路口交通科技執法，常見的民眾違規項目，包括闖紅燈（處1800元以上5400元以下罰鍰）、紅燈右轉（處1200元以上1800元以下罰鍰）、多車道左轉彎未先駛入內側車道（處600元以上1800元以下罰鍰）、超速（處1200元以上2400元以下罰鍰）、紅燈超越停車線（處900元以上1800元以下罰鍰）、未依號誌左轉（處600元以上1800元以下罰鍰）等6項。

南投縣警察局交通隊表示，科技執法是落實交通管理並防止交通事故，養成用路人守法習慣，保護用路人生命財產安全，減少死傷人數，並非以取締為目的。提醒駕駛人遵守交通規則，不用擔憂收到罰單，也才是確保快樂出門、平安返家之道。

南投縣警局加強交通執法，確保用路人安全。 圖／南投縣政府 提供

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