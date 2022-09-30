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在飼料中加「這兩種」配方 吳郭魚耐寒提高活存率逾2倍

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會水產試驗所研發可提高吳郭魚對低溫耐受性的配方飼料，使其在低溫環境下的活存率提高2倍以上，減少因寒害造成養殖漁民的損失。圖／水試所提供
農委會水產試驗所研發可提高吳郭魚對低溫耐受性的配方飼料，使其在低溫環境下的活存率提高2倍以上，減少因寒害造成養殖漁民的損失。圖／水試所提供

吳郭魚是全球最常見、也是我國重要的養殖魚種之一，環境與疾病抵抗力佳、成長快速、適合高密度養殖等優點，而且附加價值相當高，肉及鱗片等皆可利用。農委會水產試驗所研發可提高吳郭魚對低溫耐受性的配方飼料，在飼料中加了維生素和合適的油脂，使其在低溫環境下的活存率提高2倍以上，減少因寒害造成養殖漁民的損失，也已開發全魚利用技術，推廣業界使用。

水試所表示，台灣位處亞熱帶，在冬季受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，使得氣溫降到10℃或以下時，中央氣象局會發布「低溫特報」，此時都市以外空曠地帶、沿海、氣溫都會降得更低，很容易造成養殖魚類的大量凍傷及凍斃。

因此，水試所從飼料營養的調理，強化吳郭魚對低溫的耐受性。這次開發的配方飼料，添加了增進抗環境緊迫的維生素和合適的油脂，進行8周投餵後，經低溫（9~10℃低溫6小時）挑戰試驗結果顯示，可提高吳郭魚活存率達2倍以上。

水試所表示，脂類除了是魚類細胞膜的重要成分之外，脂肪也是能量最高的營養元素，可以節約蛋白質並提高飼料蛋白質利用率，這種促耐低溫的飼料不僅可增強吳郭魚的耐寒性，同時也提高吳郭魚體的多元不飽和脂肪酸含量，增加吳郭魚產品營養價值。

水試所說，未來將更致力針對油脂來源的多樣性與投餵期程的有效性持續進行研究，強化整體吳郭魚冬季耐寒的營養基礎與養殖管理，避免寒害造成的損失，確保漁民的收益。

吳郭魚 飼料

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