東埔溫泉區改頭換面 南投人本交通建設成果亮眼

南投縣政府十多年來配合內政部營建署，推動人本交通建設，重點著重在道路景觀人行步道、自行車道及社區髒亂死角的改善，讓道路、景觀及社區環境大幅改善也更加友善。其中以東埔溫泉區改善耗時最久，溝通時間最長，在居民共識下配合計畫推動，包括景觀、道路施設、溫泉管線配置、纜線及廣告招牌等的改善，東埔溫泉區改頭換面，以乾淨整潔新面貌，讓全國遊客耳目一新。

南投縣政府推動東埔溫泉改建，成為人本交通建設最亮眼的成果。 圖／南投縣政府 提供

東埔溫泉區整體景觀風貌重新重新改善，翻轉東埔地區沒落形象，成為人本交通建設亮點。 圖／南投縣政府 提供

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣不只有眾多得天獨厚的大自然美景及多樣化吸引人的觀光活動，更多的是對於人的關懷和推展環境的永續發展，要將這些優勢元素整合在一起，從軟體到硬體以不同面向多元化的將人本交通推廣到各年齡層和各族群，讓人本交通的人性化和環境永續意義深植人心。

其中溝通協調、建立共識是最重要的一環，期許未來各鄉鎮人本交通建設計畫，也能獲得鄉親支持，建立共識，齊心合力共同推動，讓南投交通建設及環境更臻友善。感謝內政部營建署提供經費補助，讓南投縣人本交通建設成果，成全國22縣市人本交通建設亮點，以教育推廣的角度，呈現給國人。

南投縣副縣長陳正昇（中）介紹南投縣人本交通建設成果。 圖／南投縣政府 提供

內政部營建署副署長吳宏碩說，在提升人本交通建設計畫過程中，難免會與地方民眾意見脫節，營建署希望地方政府能與民眾充分溝通，以達雙贏目標，一方面建構人本交通人行友善環境，一方面對標的周遭環境場域的改善，其中牽涉因素相當多，不僅只把路做好而已，包括整體景觀、居民日常通行因素等等、都需有完整檢討。

南投縣政府和創作才女黃小玫攜手合作，打造南投專屬人本交通主題曲「Hello Hello」。交通建設不是只有鋼筋水泥的生硬輪廓，在人本交通的理念下，更蘊藏著對人性關懷的熱情、對環境永續守護。

南投縣政府今年也在日月潭舉辦「人本交通建設全國聯合成果展」，展期至9月25日止，以人行道串連全場，打造整體展覽既溫馨又能夠寓教於樂的氛圍，展出內容包括全國22縣市「前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫」建設成果，並規畫亮點計畫展示專區、影音專區，搭配現場互動裝置「人本交通小百科」以及人本交通建設重點情境佈置區，如「交通寧靜區小學堂」、「行人庇護島裝置藝術」、「自行車專用道情境區」，歡迎全國民眾暢遊日月潭與周邊景點，享受南投假日小旅行。

南投縣打造友善老幼的人行步道。 圖／南投縣政府 提供

交通事故有6成發生在路口，南投縣警局為降低車禍發生率，在南投縣5大鄉鎮市易肇事路段，設置11處交通科技執法設備，如同布署24小時警力，全部交通事故與去年同期比較件數減少1600件，整體呈現取締違規件數及交通事故均減少的情形，讓人車通行更安全。

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