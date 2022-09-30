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秋老虎發威！高雄旗津飆36.8度高溫 下周變天時間出爐

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
秋老虎發威，全台最高溫位於高雄市旗津區的高雄燈塔測站，測到36.8度高溫。本報資料照片
秋老虎發威，全台最高溫位於高雄市旗津區的高雄燈塔測站，測到36.8度高溫。本報資料照片

今天是9月的最後一天，仍見秋老虎發威。截至下午2時，全台最高溫位於高雄市旗津區的高雄燈塔測站，測到36.8度高溫、嘉義市東區也測到36.1度。

氣象局說，白天偏熱且紫外線較強，各地都可能來到過量甚至危險等級，高溫普遍為33至35度，其中大台北、南投及台東地區可能來到局部36度以上，外出務必要做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫在23到25度左右，感受稍涼一些，日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度的變化。

氣象局說，明天起至下周二各地大多為晴到多雲、穩定的天氣，高溫仍維持在33至35度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖偏熱，水氣偏少，午後在西半部山區有局部短暫陣雨，不過降雨範圍小、且較短暫；僅周末在東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

氣象局表示，天氣較明顯的轉變約落在下周三，因為東北季風增強，下周三、四，北部及東北部氣溫下降，整日感受稍涼，北部、東半部地區降雨機率提高，有局部短暫雨，其他地區影響較小，仍為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

高溫 氣象局

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