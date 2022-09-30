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【即時短評】沒教學童如何閃違停 交通安全體驗太理想

聯合報／ 本報記者盧逸峰
學童覺得人行道穿越體驗很有趣，但在現實生活中，過斑馬線真的有這麼順利嗎？記者盧逸峰／攝影
學童覺得人行道穿越體驗很有趣，但在現實生活中，過斑馬線真的有這麼順利嗎？記者盧逸峰／攝影

交通部、教育部及靖娟基金會上午在台北市銘傳國小舉辦校園交通安全活動，還邀請賴清德副總統化身「交安總隊長」宣導交通安全的重要性。賴清德致詞時強調，台灣人口已是「生不如死」，去年就有上百名17歲以下年輕生命因交通意外逝去，而這數據比前一年還增加1成。

活動現場擺設3個關卡供學童闖關，分別是人行道穿越體驗、自行車VR實境體驗，以及大型車視野死角及內輪差體驗，教材設計精美，學童在闖關時也覺得很有趣，但這些情境真的能反映現實馬路上的狀況嗎？馬路如虎口，而且比這些關卡「更殘酷」。

以人行道穿越體驗這一關來說，體驗時需要舉手筆直穿越斑馬線，前方設置計時器讓孩童了解過馬路的安全秒數。但在現實生活中，過斑馬線真的有這麼順利嗎？汽車違停直接擋住人行道可以說是無處不發生，也應該教教學童看到違停車輛要怎麼躲避、或是考慮教大人不要違停。

自行車實境體驗則是讓學童戴上VR眼鏡，模擬在馬路上騎自行車，當前方遇到紅燈，就隨車流停止。這樣的情境設定乍看之下完全合理，但台灣奇特的交通生態，自行車騎在馬路不可能獨享一個車道，隨時會遇上臨停車輛、公車停靠切出切入的考驗，僅存的車道空間還得跟機車騎士「共享」。

VR的虛擬世界不會真的受傷，或許該調整關卡難度，讓學童了解到實際騎車上路，就會面臨處處驚喜與危機，有了這些心理準備，或許才能有效減少「未來主人翁」的死傷。

銘傳國小學童體驗大型車視野死角及內輪差。記者盧逸峰／攝影
銘傳國小學童體驗大型車視野死角及內輪差。記者盧逸峰／攝影

人行道 自行車

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