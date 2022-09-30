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為宣傳世界客家博覽會 桃客家局辦機捷萌寵展、攝影賽
桃市府客家局為拉近民眾與客家距離及宣傳2023年世界客家博覽會，即日起至11月30日，於桃園捷運A21環北站辦理「毛牯毛妹个下班時光」展；而「2022年共下來翕相攝影徵件」也至10月31日止，分為1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區及崙坪文化地景園區等4個組別，共40名獎項，總獎金高達25萬元，歡迎大家參加並看見館舍之美。
桃園捷運A21環北站為客家主題車站，近年來已陸續推出展覽，因國人飼養犬貓數量大幅增加，寵物已是民眾生活中不可或缺好夥伴，因此今年以「毛牯毛妹个下班時光」為題，利用可愛的插圖搭配生活化的客語，只要拿出手機於現場掃描QR CODE即可播放客語語音教學。
客家局說，車站入口左側與手扶梯上方也利用大型看板展示2023世界客家博覽會的主視覺，向大眾預告博覽會將於明年8月11日至10月15日舉辦；除靜態展覽也將舉辦寵物領巾工作坊，讓有興趣的民眾體驗手作療癒。
而攝影徵件活動則是2023年世界客家博覽會的副展區館舍，比賽共有40名獎項，每組作品將分別選出金、銀、銅獎各1名及7位優選，總獎金高達25萬元。
欲參賽的民眾可將作品沖印成8X12吋彩色或黑白相片，以掛號郵遞或親送方式連同報名表及作品電子檔，於10月31日寄至徵件小組；另即日起至10月18日於客家局臉書粉絲專頁加碼舉辦抽獎活動，只要在抽獎貼文下留言、按讚、公開分享，高速記憶卡及全自動電子防潮箱。
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