未成年人交通死亡數較去年略增 賴清德：考慮更密集宣導

交通部、教育部及靖娟基金會上午在台北市銘傳國小舉辦「安全教育動起來 交安隊長帶您Go」校園交通安全活動，設置3個關卡供學童闖關體驗，交通部次長陳彥伯、教育部次長林騰蛟皆出席，副總統賴清德更化身「交安總隊長」宣導交通安全的重要性並勉勵各單位加強宣導、向下扎根。

賴清德說，台灣進入人口下降的時代，已是「生不如死」出生人數比死亡人數少，這是嚴肅的社會問題；而且去年就有2990人死於交通意外，其中17歲以下的未成年人就占了101人，這數據比前一年增加12%。

賴清德說，分析我國12歲以下孩童的死亡原因，占比最高的就是交通事故傷害，其中有6成發生在跨越馬路時，因此宣傳、教育非常重要，馬路如虎口，西方國家從90年代就開始推交安教育，南韓則是從5年前透過卡通推行交通安全，成效很好。

賴清德說，台灣過去兩年多防疫工作透過廣告宣導，讓國人知道各項措施；或許未來交通安全教育也能比照辦理，例如在交通安全月徵用電視台公益廣告時段，找幾位交通大使密集宣導交通安全觀念、讓一般民眾認識到其重要性。

陳彥伯則說，交通安全的提升，工程、教育、執法都很重要，交通部及教育部已共同努力開發高中職以下交安教材，用數位化教材，提升兒童安全意識並了解危險情境，也會教導學童安全騎乘自行車、安全通過路口。

林騰蛟說，過馬路是民眾每天日常生活的一部分，賴副總統蒞臨更表達政府對於交通安全教育的重視，教育部目前積極推動高中、大學來參加機車駕訓，也感謝各單位、團體、學校一起努力從教材開發、教師增能等全面性的落實交安教育。