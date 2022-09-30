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10/13邊境將開放！高醫熱帶醫學中心警示：登革熱也蠢動

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高醫熱帶醫中心主任蔡季君提出警訊，邊境即將開放，務必注意東南亞正肆虐的登革熱可能伴隨入境人士進入台灣造成危害。記者王昭月／攝影
高醫熱帶醫中心主任蔡季君提出警訊，邊境即將開放，務必注意東南亞正肆虐的登革熱可能伴隨入境人士進入台灣造成危害。記者王昭月／攝影

10月13日邊境即將開放，屆時境外遊客、外來住民及學生將大量入境，高醫熱帶醫學中心主任蔡季君今早提醒，近兩年受新冠疫情影響，很多其他疫情都被遺忘，尤其是東南亞正肆虐的登革熱，因此包括醫師端、民眾端及實驗室端三方都應提高警覺，防患未然。

蔡季君今早在一場熱帶醫學中心成果發表會後提出警訊，指近兩年新冠疫情炙熱，很多疫情都被遺忘，10月13日起台灣邊境即將開放，恢復正常生活，勢必會迎進許多外來遊客、外來住民及學生，台灣會面臨病媒蚊感染，尤其是登革熱的嚴峻挑戰。

她說，今年9月5日高雄前鎮區出現例本土登革熱病例，是名60多歲男子，先前他曾就醫，但被懷疑是戶內細菌性感染，施藥控制後，卻發現血小板數值仍往下掉，疹子一直冒出來，高醫熱帶醫學中心實驗室協助衛生局，在第一時間快速鑑定為首例第一型本土登革熱，且與台中全國首例為同一序列基因，可能與移工有關，高市府為此緊急啟防治作業，擴大篩檢，至9月27日共發現17例，未再繼續擴散。

「這是一個警訊，幸好沒有危害到更多市民」，蔡季君表示，10月13日邊境就要開放，未來勢將有更多媒病挑戰。全民都應關注登革熱蚊媒相關疾病。醫師面對包括登革熱與相關蚊煤症的臨床症狀，更要提高警 ，其次國內合格認證的實驗室也要開始啟動。

她說，國內已3年沒有登革熱本土病例，但現在必須繃緊神經，民眾不能輕忽積水容器等環境整治，醫師端與實驗室端也要緊密配合，提供縣市政府快速的疫調與防治協助，避免疫病擴散，危及群眾。

登革熱 疫情 醫師

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