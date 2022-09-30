10/13邊境將開放！高醫熱帶醫學中心警示：登革熱也蠢動

10月13日邊境即將開放，屆時境外遊客、外來住民及學生將大量入境，高醫熱帶醫學中心主任蔡季君今早提醒，近兩年受新冠疫情影響，很多其他疫情都被遺忘，尤其是東南亞正肆虐的登革熱，因此包括醫師端、民眾端及實驗室端三方都應提高警覺，防患未然。

蔡季君今早在一場熱帶醫學中心成果發表會後提出警訊，指近兩年新冠疫情炙熱，很多疫情都被遺忘，10月13日起台灣邊境即將開放，恢復正常生活，勢必會迎進許多外來遊客、外來住民及學生，台灣會面臨病媒蚊感染，尤其是登革熱的嚴峻挑戰。

她說，今年9月5日高雄前鎮區出現例本土登革熱病例，是名60多歲男子，先前他曾就醫，但被懷疑是戶內細菌性感染，施藥控制後，卻發現血小板數值仍往下掉，疹子一直冒出來，高醫熱帶醫學中心實驗室協助衛生局，在第一時間快速鑑定為首例第一型本土登革熱，且與台中全國首例為同一序列基因，可能與移工有關，高市府為此緊急啟防治作業，擴大篩檢，至9月27日共發現17例，未再繼續擴散。

「這是一個警訊，幸好沒有危害到更多市民」，蔡季君表示，10月13日邊境就要開放，未來勢將有更多媒病挑戰。全民都應關注登革熱蚊媒相關疾病。醫師面對包括登革熱與相關蚊煤症的臨床症狀，更要提高警 ，其次國內合格認證的實驗室也要開始啟動。

她說，國內已3年沒有登革熱本土病例，但現在必須繃緊神經，民眾不能輕忽積水容器等環境整治，醫師端與實驗室端也要緊密配合，提供縣市政府快速的疫調與防治協助，避免疫病擴散，危及群眾。