台北市「白晝之夜」將登場 士林警公布相關交管措施

楊雅晴，在台灣談到女權時許多人都熟悉的名字，十多年前《百吻巴黎》計畫意外在台灣掀起一場綿延不止的陰性革命，當時新聞媒體對她的報導不少，她也曾上TED演講，談論女性情慾與身體自主。

2022-09-30 11:46