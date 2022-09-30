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台北市「白晝之夜」將登場 士林警公布相關交管措施

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
「白晝之夜」將登場，警方今公布相關交管措施。圖／警方提供
「白晝之夜」將登場，警方今公布相關交管措施。圖／警方提供

「2022台北白晝之夜」10月初將於台北市士林區登場，以「士林大戲院」為主題，共有台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、台北科學藝術園區等四大展區，警方今公布相關交管措施。

警方表示，活動時間是10月1日晚上6時至10月2日上午6時，屆時將視展區人車潮彈性管制，只出不進，主要管制路段為文林路（福德路至基河路）及中山北路505巷，彈性管制時間為10月1日中午12時至10月2日中午12時。

警方呼籲，參加活動的民眾應多多利用捷運前往，搭捷運到士林站、劍潭站街可抵達活動地點，當天捷運淡水線將延長營運至10月2日凌晨2時，因基河路、文林路、中山北路等路段假日車流量大，且周遭停車場空間有限，用路人可隨時收聽警廣電台路況插播，提前避開雍塞路段。

捷運 台北表演藝術中心 淡水

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