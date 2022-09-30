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新北影響力系列／卞柔勻領軍奪金 果凍花登國際舞台

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導

「夢想如果加上翅膀就會飛。」越南新住民卞柔勻來台逾20年，憑藉靈巧雙手與熱情創意，雕劃出朵朵時尚可口的夢幻3D果凍花，屢獲國內外獎項肯定，並出版書籍、擔任講師、開班授課，協助新住民融入台灣大家庭，提供中年婦女追夢創業的勇氣與實力。卞柔勻深信空有夢想不去做，真的永遠都是夢，「所以做就對了」。

近年來風靡甜品圈的療癒藝術手作果凍花源於西班牙，外型晶瑩剔透、色彩繽紛，口感甜而不膩；隨著健康意識崛起，訴求新鮮自然食材替代色素，成為賞心悅目又低熱量健康甜品。

新北市新住民家庭服務中心協助擁有一手好手藝的卞柔勻開設烘焙教室，教導新住民與台灣婦女學習創作果凍花，培養興趣及專長，沒想到團隊出國比賽，竟拿下2021年比利時觀光美食節國際大賽18面金牌傲人成績。她還出版5本烘焙專書，將版稅捐贈「新北市好日子愛心大平台」。

卞柔勻擔任新北市社會局三重新住民家庭服務中心志工及「燦爛新女力新生命新力量」講員，分享自己的人生歷程及生命故事，歡笑中帶感動，經常令台下聽眾又笑又哭。

她說，新住民初來台時會遇到有很多文化衝突的情況，像是在越南過年時會煮苦瓜燉肉，代表吃下肚後，人生什麼苦都會過，在台灣大過年煮苦瓜就會被罵。

卞柔勻回憶追夢的開端並非一帆風順。因為從小家裡是開餐廳、雜貨店，那時沒發現自己對吃的東西有天分，所以去學美容，繞了一大圈又回到廚房。起初做果凍花是為了打發時間，又能兼顧小孩與家庭。不過，做果凍花後最明顯是個性的改變，心沈靜下來，容易聽得進別人的話，遇到事情也會往好的方面想。

卞柔勻在製作果凍花過程中被療癒能量感動，希望把這份正能量傳遞給身邊的人，於是分享給更多越南姐妹，後來前來學習的人越來越多，就在三重開班授課。期間她挺過教學上語言表達的困難、溝通不順與文化差異，所幸保持著做果凍花時，錯了沒關係、重新來過的精神，課程大獲好評，不僅學生遍布全台，更有人專程跨海來學藝。

學員楊塵表示，卞老師真的是位不藏私的老師，且跟學員相處就像朋友一樣，她拜師學藝6年了，仍然持續從嘉義北上學習。

學員吳阿梅說，因為小孩喜歡吃果凍，就想先學一堂課，看到果凍做出來的花真的很漂亮，讓人很喜歡，所以就繼續學下去，學到老師還帶我們去比賽，大家都非常開心。

卞柔勻真心對待每位學員，不自覺中，學員由朋友變成家人，教室也變得有溫度，像自己的娘家一樣。

卞柔勻指出，一路走來總是心向夢想，努力幫助身邊有同樣需求的人，讓原本不支持她的家人都被感動，轉而成為強大後盾。有了先生與婆婆的支持，才能到南韓比賽拿下冠軍時，當時孩子得腸病毒，整個嘴巴都破了，她實在沒心情去比賽，沒想到丈夫請了假還鼓勵她，「妳去，不用擔心，孩子我來顧。」

卞柔勻分享正能量，讓更多人在果凍花享受溫暖快樂。她說，教給學生的是方法，讓她們自由發揮，重新變成屬於自己的專業，所以果凍花不會限制一個人的創作，反而提供給創作者自由的能量，讓每位學員快樂做自己，在果凍花的世界裡找到自我，感受生命的美好與繽紛。

新住民 越南

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