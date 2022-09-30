台中長照聯名貼圖上架 卡哇伊風超吸睛

台中市政府為提升長照服務資訊及溫度，強化服務單位及民眾情感連結，推出台中長照LINE貼圖，結合長照素材與生活用語，希望在聊天過程中，將言語或文字難以表達的心情狀態，藉由生動的表情圖片明確傳達給對方，傳遞關懷與溫馨，上架後大受好評。

台中長照LINE貼圖邀請知名圖文創作者，有「兒童界蔡依林」稱號的泡芙-達伶姐姐共同聯名，用她擅長的溫暖插畫風格，創作出16張超卡哇伊貼圖，歡迎民眾點選貼圖載點 https://line.me/S/sticker/27129 免費下載，使用期間90天。

台中市政府衛生局表示，台灣於2018年正式進入高齡社會，預估2025年邁入超高齡社會。在高齡社會長照議題已成顯學，亦為建構社會安全網的重要一環。台中長照秉持SUPER精神，包含永續（Sustainable）、不因循守舊（Unconventional）、專業性（Professional）、高效率（Efficient）、可信賴（Reliable）等五項，近年積極佈建長照資源，並提供一站式、可信賴的長照服務。

此外，為打造銀髮宜居城，減輕家庭負擔，也積極推動預防照顧，台中市長照據點數量更為全國之冠，讓長者在社區中從預防失智、失能到後端照護，皆獲得妥善照顧服務。