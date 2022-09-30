聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中長照聯名貼圖上架 卡哇伊風超吸睛
台中市政府為提升長照服務資訊及溫度，強化服務單位及民眾情感連結，推出台中長照LINE貼圖，結合長照素材與生活用語，希望在聊天過程中，將言語或文字難以表達的心情狀態，藉由生動的表情圖片明確傳達給對方，傳遞關懷與溫馨，上架後大受好評。
台中長照LINE貼圖邀請知名圖文創作者，有「兒童界蔡依林」稱號的泡芙-達伶姐姐共同聯名，用她擅長的溫暖插畫風格，創作出16張超卡哇伊貼圖，歡迎民眾點選貼圖載點 https://line.me/S/sticker/27129 免費下載，使用期間90天。
台中市政府衛生局表示，台灣於2018年正式進入高齡社會，預估2025年邁入超高齡社會。在高齡社會長照議題已成顯學，亦為建構社會安全網的重要一環。台中長照秉持SUPER精神，包含永續（Sustainable）、不因循守舊（Unconventional）、專業性（Professional）、高效率（Efficient）、可信賴（Reliable）等五項，近年積極佈建長照資源，並提供一站式、可信賴的長照服務。
此外，為打造銀髮宜居城，減輕家庭負擔，也積極推動預防照顧，台中市長照據點數量更為全國之冠，讓長者在社區中從預防失智、失能到後端照護，皆獲得妥善照顧服務。
台中市政府衛生局落實長照資訊透明、即時化，除設有1966長照專線及專屬網頁外，因應智慧型手機發展及行動上網普及，還建置台中長照即時通APP，透過簡單的操作介面即可快速掌握各項親民措施，不僅解決長照需求者的實務問題，也讓民眾具體了解服務資源的空間分布，服務更便民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言