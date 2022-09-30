快訊

16歲少女違規騎車...北宜公路打滑自摔 撞上對向水泥車喪命

影／鴻海科技日有驚喜！　台灣第一部自製純電皮卡全新Model V預約亮相

中共擴張國際媒體影響力 自由之家報告：台灣最受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中長照聯名貼圖上架 卡哇伊風超吸睛

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
台中長照LINE貼圖與泡芙-達伶姐姐共同聯名，結合長照素材與生活用語超實用。圖／主辦單位提供
台中長照LINE貼圖與泡芙-達伶姐姐共同聯名，結合長照素材與生活用語超實用。圖／主辦單位提供

台中市政府為提升長照服務資訊及溫度，強化服務單位及民眾情感連結，推出台中長照LINE貼圖，結合長照素材與生活用語，希望在聊天過程中，將言語或文字難以表達的心情狀態，藉由生動的表情圖片明確傳達給對方，傳遞關懷與溫馨，上架後大受好評。

台中長照LINE貼圖邀請知名圖文創作者，有「兒童界蔡依林」稱號的泡芙-達伶姐姐共同聯名，用她擅長的溫暖插畫風格，創作出16張超卡哇伊貼圖，歡迎民眾點選貼圖載點 https://line.me/S/sticker/27129 免費下載，使用期間90天。

台中市政府衛生局表示，台灣於2018年正式進入高齡社會，預估2025年邁入超高齡社會。在高齡社會長照議題已成顯學，亦為建構社會安全網的重要一環。台中長照秉持SUPER精神，包含永續（Sustainable）、不因循守舊（Unconventional）、專業性（Professional）、高效率（Efficient）、可信賴（Reliable）等五項，近年積極佈建長照資源，並提供一站式、可信賴的長照服務。

此外，為打造銀髮宜居城，減輕家庭負擔，也積極推動預防照顧，台中市長照據點數量更為全國之冠，讓長者在社區中從預防失智、失能到後端照護，皆獲得妥善照顧服務。

台中市政府衛生局落實長照資訊透明、即時化，除設有1966長照專線及專屬網頁外，因應智慧型手機發展及行動上網普及，還建置台中長照即時通APP，透過簡單的操作介面即可快速掌握各項親民措施，不僅解決長照需求者的實務問題，也讓民眾具體了解服務資源的空間分布，服務更便民。

台中長照16張超卡哇伊LINE貼圖歡迎民眾免費下載，使用期間90天。圖／主辦單位提供
台中長照16張超卡哇伊LINE貼圖歡迎民眾免費下載，使用期間90天。圖／主辦單位提供

長照 台中市長 貼圖

延伸閱讀

嘉縣長照議題引發藍綠對戰 王育敏、翁章梁吵開

南投敬老愛心卡擴大使用範圍 老人家搭計程車更方便

金門鄉鎮長的LINE全遭詐騙集團冒用借錢 警方積極偵辦

三芝托老中心開幕 長照一站式服務很貼心

相關新聞

網購包材擬限重量 禁用PVC

網購盛行，但大量廢棄包材造成環境負擔。為源頭減量，環保署昨預告網購包裝限用修法草案，預計明年七月起，將強制網路零售業出貨...

麥當勞激吻片瘋傳 情侶忘情停格激吻2小時摸來摸去

一對情侶在麥當勞忘情激吻，拍片者更稱2人維持激吻動作及摸來摸去至少約2小時，而且旁邊還有其小孩，感嘆「這裡是麥當勞，不是旅館」

國旅補助急喊卡 上百家旅宿拿無補助

交通部觀光局七月十五日起推出悠遊國旅補助方案，自由行旅客每人每房每晚最高補助一千三百元，因反應熱烈九月八日就預算用罄結束...

防疫旅館將退場…政府補貼每房5千 業者曝「換床墊都不夠」轉型是大工程

行政院今日公布邊境將於10月13日解封，屆時防疫旅宿將全部退場，交通部今日也宣布會補助防疫旅宿業者每房5000元補貼。中...

六週睡眠不足 恐永久改變免疫細胞DNA

睡眠不足會增加多種疾病風險，包括 2 型糖尿病和高血壓，甚至還會增加腹部脂肪堆積。最近美國科學家發現，長時間睡眠不足，會增加與炎症相關的免疫細胞產生，同時也改變免疫細胞的 DNA，且即使之後恢復正常睡眠可能也無法逆轉。

專訪楊雅晴：人跟人戀愛的核心是要發現自我

楊雅晴，在台灣談到女權時許多人都熟悉的名字，十多年前《百吻巴黎》計畫意外在台灣掀起一場綿延不止的陰性革命，當時新聞媒體對她的報導不少，她也曾上TED演講，談論女性情慾與身體自主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。