女子不菸不下廚 LDCT兩度揪出肺腫瘤 微創手術助恢復

53歲陳姓女子生活作息正常、不抽菸也少下廚，但去年底配合公司體檢，以低劑量肺部電腦斷層檢查發現右側肺上葉有個1.2公分的腫瘤，經微創胸腔鏡手術切除後，證實為右側肺腺癌第一期，持續追蹤半年後，她左側肺上葉又出現2公分毛玻璃樣病變，再次安排微創胸腔鏡手術，並證實為左側肺腺癌第一期；由於發現早，經兩次手術，恢復狀況良好，已能正常工作生活，定期於門診追蹤。

苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，常見的肺癌危險因子包含重度吸菸者、有肺癌家族史者、致癌環境、慢性肺部疾病等；國民健康署目前針對重度吸菸或有肺癌家族史，同時願意接受戒菸服務的民眾，提供2年1次免費的低劑量電腦斷層檢查（LDCT），優點是影像解析度與靈敏度較高、可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早期肺癌的有效工具。

他指出，過去傳統肺癌手術傷口大，約20至30公分才能將腫瘤切除。隨著醫療進步，肺癌手術已進入微創階段，這次進行的微創胸腔鏡手術，傷口小、術後疼痛感及併發症少、術後恢復快，幫助病人可以盡早回復正常生活。

楊絡勝提醒，肺癌已連續15年高居國人十大癌症死因之首，也是台灣癌症發生率第二位，尤其現在的生活充斥著隱藏的致癌因子，加上肺癌初期往往沒有明顯症狀，因此許多病人出現病徵時，多數已是肺癌晚期，大大影響治癒機會，如能定期接受檢查，及早發現異常並治療，預後成果將會大幅提升。 楊絡勝醫師表示現行微創胸腔鏡手術可幫助病人術後恢復快且減少併發症。圖／大千綜合醫院提供 楊絡勝醫師表示低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。圖／大千綜合醫院提供

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