女子不菸不下廚 LDCT兩度揪出肺腫瘤 微創手術助恢復
53歲陳姓女子生活作息正常、不抽菸也少下廚，但去年底配合公司體檢，以低劑量肺部電腦斷層檢查發現右側肺上葉有個1.2公分的腫瘤，經微創胸腔鏡手術切除後，證實為右側肺腺癌第一期，持續追蹤半年後，她左側肺上葉又出現2公分毛玻璃樣病變，再次安排微創胸腔鏡手術，並證實為左側肺腺癌第一期；由於發現早，經兩次手術，恢復狀況良好，已能正常工作生活，定期於門診追蹤。
苗栗市大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，常見的肺癌危險因子包含重度吸菸者、有肺癌家族史者、致癌環境、慢性肺部疾病等；國民健康署目前針對重度吸菸或有肺癌家族史，同時願意接受戒菸服務的民眾，提供2年1次免費的低劑量電腦斷層檢查（LDCT），優點是影像解析度與靈敏度較高、可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早期肺癌的有效工具。
他指出，過去傳統肺癌手術傷口大，約20至30公分才能將腫瘤切除。隨著醫療進步，肺癌手術已進入微創階段，這次進行的微創胸腔鏡手術，傷口小、術後疼痛感及併發症少、術後恢復快，幫助病人可以盡早回復正常生活。
楊絡勝提醒，肺癌已連續15年高居國人十大癌症死因之首，也是台灣癌症發生率第二位，尤其現在的生活充斥著隱藏的致癌因子，加上肺癌初期往往沒有明顯症狀，因此許多病人出現病徵時，多數已是肺癌晚期，大大影響治癒機會，如能定期接受檢查，及早發現異常並治療，預後成果將會大幅提升。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言