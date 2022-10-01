颱風天必備物資 網友點名不能沒有它

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「防颱用品」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的防颱用品網路聲量排行。

颱風天風強雨驟，經常釀成停水停電，甚至斷糧等問題，因此每當颱風來臨前，超市人滿為患、貨架商品被搶購一空便成了常見景象。但其實只要做好適當的防災措施，並準備足夠因應颱風的物資，就能有效的降低損害，而颱風天時網友們究竟都準備些什麼呢？

沒事千萬別出門 網友推薦防颱必備用品

▲ 10大防颱用品 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「防颱用品」的相關話題討論，可以發現「食物」聲量高居第一，網友表示「會準備好罐頭、泡麵、肉包等食物」、「可以買一些微波食品」，並分享「買點巧克力、洋芋片等零食可以增加颱風天的幸福感」，除了可以久放的加工食品外，網友也提醒「颱風過後蔬果容易漲價，可以趁早購買」。

聲量第二名的「保暖衣物」也是民眾熱議的防颱必備用品之一，颱風天經常發生氣溫驟降的情形，有網友也貼心提醒濕冷天氣下要避免著涼，並分享可以準備「防水材質才溫暖」。

而聲量排行第三的「飲用水」則是大家生活不可或缺的必需品，網友表示「一定會放兩瓶礦泉水」、「絕對要準備瓶水，否則停水時真的欲哭無淚」，提醒民眾準備充足的飲用水，可以避免颱風天停水的窘境。除了前三名的熱議防颱用品外，網友也紛紛提醒「行充和手電筒是停電剋星」、「真的必須出門的話，記得要穿雨衣」、「用封箱膠帶固定窗戶」等。

颱風經常在夏秋兩季形成，是少數可以預警的天然災害。提醒民眾在氣象局發布颱風警報時，趁早做好防颱準備，待在家中避免冒雨外出，才能保障生命與財產的安全。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》