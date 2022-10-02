登山新手必看！ 網友熱議7大登山注意事項你做對了嗎？ 圖片來源/unsplash 【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「登山注意事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議登山前需要遵守的重要觀念。

近年登山成為台灣相當熱門的戶外休閒運動，山上的天然美景與新鮮空氣吸引許多人爭相加入登山客的行列，但如果沒有事前好好做足準備，卻很有可能遭遇意外風險。究竟登山新手在行前需要注意哪些事情呢？

行前先檢點「裝備」「路線」 穿好「保暖衣物」避免失溫意外

觀察網友對於登山注意事項的相關話題，可以發現「帶齊重要裝備工具」的討論聲量居冠，如急救包、鍋爐具與頭燈等，許多網友均有提到行前盤點登山裝備工具的重要性，由於山區交通不便，難隨時取得物資，倘若不幸發生意外，身上的工具就能在關鍵時刻派上用場。如一名網友分享自己高島縱走時腳滑骨折的經歷，並表示「有一位山友馬上翻出她的急救包跟就地取材幫我固定，還跟嚮導一起組裝簡易擔架帶我下山送醫」對於山友的相助表示感激，也表明事前攜帶裝備的重要性。另一名網友則分享爬阿里山眠月線隧道的注意事項，並提到「強烈建議要戴頭燈！」也引來其他網友補充「要穿防滑的鞋子，因為有路段會積水」等，再三呼籲山友不可一時疏忽少帶裝備。

「事前規劃登山路線」也相當重要，畢竟登山與其他戶外活動不同，沿途可能會遭遇許多不可控的突發狀況，因此更應該事前針對行程做好詳細規劃，並以安全為首要考量。一名網友詢問如何制定合乎自己體能的登山行程規劃，引來不少網友留言，如「自己爬的話，有過2到3次三天的經驗，事前功課做好就比較穩妥」、「會擔心的話可先繳學費，跟商業團」等，也有網友補充，由於長天數（4天以上）的登山行程較容易出現意外，因此建議新手先以單天或短天數（2-3天）的行程為主，「先學會怎麼分配體能、用什麼速度走，才能夠平安爬完」。

另一方面，登山新手也要記得「攜帶保暖衣物雨具」，由於山區氣候日夜溫差大，容易導致身體失溫與水分流失等情形，因此排汗、保暖必不可少。一名曾攀登奇萊連峰遇雪受困的網友分享自身經歷，由於當時鋒面過境，夜間山路突然下大雪急劇降溫，也導致同行山友突發高山症，因而受阻山上，該名網友慶幸表示「如果沒有足夠保暖衣物，我們怎麼撐過整晚零下三四度的低溫呢？」底下也有網友補充「失溫三小時就有可能出事了」，因而建議其他登山客行前一定要內穿吸濕排汗衫，並搭配足夠保暖的防風防水外套。

登山出遊固然有趣，但可千萬別急著隨興出發，事前需要做好的準備一定不能馬虎！只有做足完善仔細的規劃，才能確保這趟旅程可以快樂出行，平安回家！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》