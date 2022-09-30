影／福壽山、武陵農場楓葉紅了！麗寶推敦親睦鄰門票99元

台中市和平區福壽山農場與武陵農場楓葉紅了，早晨、傍晚溫度約10度，秋天氣息悄悄降臨，楓紅狀況約1至2成，福壽山農場現在能欣賞波斯菊花海、武陵農場有黃色銀杏樹海，相當浪漫；麗寶樂園10月推出敦親睦鄰活動，設籍台中市大甲、神岡、潭子、清水與石岡區居民，憑身分證享門票99元優惠。

福壽山農場位於海拔在2200公尺以上，農場指出，遊客漫步鴛鴦湖開始享受秋天帶來的繽紛色彩，目前鴛鴦湖部分楓葉受到天氣變化影響，已經開始轉紅，目前約1至2成。若氣溫持續驟降，預估即日起到11月底都是最佳賞楓期，11月將是松盧楓紅變色，

另外，農場的波斯菊進入最佳賞花季節，整片粉紅色的波斯菊花海隨風搖曳，配上遠方雪山山脈景色，有如置身國外的感覺，美不勝收。

副場長王仁助提醒，近期上山遊客，因農場早晚氣溫已經降到攝氏10度左右，上山旅遊除攜帶保暖衣物外，紫外線也很強，帽子 太陽眼鏡等防曬工作也是不可少。

武陵農場預計賞楓期落在10月底至11月底，目前天鵝池附近楓香轉為鵝黃色，醒獅園楓香也透出紅色，全園區變色約1至2成，秋天的紅、黃、綠葉倒映在天鵝悠遊池水上，頗詩情畫意。

農場副場長胡發韜指出，目前銀杏葉已轉黃，在秋高氣爽藍天映照、櫻花轉紅葉襯托下，格外亮麗；而部分武陵櫻花葉入秋轉紅，隨風飄落，見證秋的來臨，遊客在地面排列葉片，紀錄秋天的模樣。

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