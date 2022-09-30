快訊

再放寬限制！南韓明起取消入境PCR篩檢要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／福壽山、武陵農場楓葉紅了！麗寶推敦親睦鄰門票99元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
福壽山農場的波斯菊進入最佳賞花季節，整片粉紅色的波斯菊花海隨風搖曳，配上遠方雪山山脈景色，有如置身異國。圖／福壽山農場提供
福壽山農場的波斯菊進入最佳賞花季節，整片粉紅色的波斯菊花海隨風搖曳，配上遠方雪山山脈景色，有如置身異國。圖／福壽山農場提供

台中市和平區福壽山農場與武陵農場楓葉紅了，早晨、傍晚溫度約10度，秋天氣息悄悄降臨，楓紅狀況約1至2成，福壽山農場現在能欣賞波斯菊花海、武陵農場有黃色銀杏樹海，相當浪漫；麗寶樂園10月推出敦親睦鄰活動，設籍台中市大甲、神岡、潭子、清水與石岡區居民，憑身分證享門票99元優惠。

福壽山農場位於海拔在2200公尺以上，農場指出，遊客漫步鴛鴦湖開始享受秋天帶來的繽紛色彩，目前鴛鴦湖部分楓葉受到天氣變化影響，已經開始轉紅，目前約1至2成。若氣溫持續驟降，預估即日起到11月底都是最佳賞楓期，11月將是松盧楓紅變色，

另外，農場的波斯菊進入最佳賞花季節，整片粉紅色的波斯菊花海隨風搖曳，配上遠方雪山山脈景色，有如置身國外的感覺，美不勝收。

副場長王仁助提醒，近期上山遊客，因農場早晚氣溫已經降到攝氏10度左右，上山旅遊除攜帶保暖衣物外，紫外線也很強，帽子 太陽眼鏡等防曬工作也是不可少。

武陵農場預計賞楓期落在10月底至11月底，目前天鵝池附近楓香轉為鵝黃色，醒獅園楓香也透出紅色，全園區變色約1至2成，秋天的紅、黃、綠葉倒映在天鵝悠遊池水上，頗詩情畫意。

農場副場長胡發韜指出，目前銀杏葉已轉黃，在秋高氣爽藍天映照、櫻花轉紅葉襯托下，格外亮麗；而部分武陵櫻花葉入秋轉紅，隨風飄落，見證秋的來臨，遊客在地面排列葉片，紀錄秋天的模樣。

后里區麗寶樂園10月份推出鄉親二部曲，設籍在大甲、神岡、潭子、清水、石岡區的居民，出示身份證明文件即享本人水陸樂園擇一門票99元，同行親友只要500元專屬優惠。

本人設籍在苗栗、彰化、南投的縣民可享399入園，15歲以下須出示戶口名簿及健保卡雙證件購票。訊息可洽官網https://www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp/。

史努比粉注意！園內「PEANUTS」品牌10月起在麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳歡慶開幕全面3折起，現場有多款200公分高大型史努比FRP可打卡拍照。

麗寶樂園10月推出敦親睦鄰活動，設籍台中市大甲、神岡、潭子、清水與石岡區居民，憑身分證享門票99元優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園10月推出敦親睦鄰活動，設籍台中市大甲、神岡、潭子、清水與石岡區居民，憑身分證享門票99元優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
武陵農場櫻花葉入秋轉紅，隨風飄落，見證秋的來臨，遊客在地面排列葉片，紀錄秋天的模樣。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花葉入秋轉紅，隨風飄落，見證秋的來臨，遊客在地面排列葉片，紀錄秋天的模樣。圖／武陵農場提供
麗寶樂園10月推出敦親睦鄰活動，設籍台中市大甲、神岡、潭子、清水與石岡區居民，憑身分證享門票99元優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園10月推出敦親睦鄰活動，設籍台中市大甲、神岡、潭子、清水與石岡區居民，憑身分證享門票99元優惠。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中市和平區武陵農場楓葉紅了，早晨、傍晚溫度約10度，秋天氣息悄悄降臨，楓紅狀況約1至2成。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場楓葉紅了，早晨、傍晚溫度約10度，秋天氣息悄悄降臨，楓紅狀況約1至2成。圖／武陵農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
武陵農場銀杏葉已轉黃，在秋高氣爽藍天映照、櫻花轉紅葉襯托下，格外亮麗。圖／武陵農場提供
武陵農場銀杏葉已轉黃，在秋高氣爽藍天映照、櫻花轉紅葉襯托下，格外亮麗。圖／武陵農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場楓葉紅了，目前楓紅狀況約1至2成，相當浪漫。圖／福壽山農場提供
武陵農場銀杏葉已轉黃，在秋高氣爽藍天映照、櫻花轉紅葉襯托下，格外亮麗。圖／武陵農場提供
武陵農場銀杏葉已轉黃，在秋高氣爽藍天映照、櫻花轉紅葉襯托下，格外亮麗。圖／武陵農場提供

武陵農場 麗寶樂園 天鵝

延伸閱讀

豐原太平洋百貨週年慶 品牌強強聯手最高回饋73%

影／麗寶馬拉灣水上樂園男被控偷拍戲水女 園區列黑名單

國旅補助只到10月7日 麗寶馬拉灣延長營運至10月底

麗寶推跨年煙火訂房專案 三井台中港店天竺鼠車車登場

相關新聞

網購包材擬限重量 禁用PVC

網購盛行，但大量廢棄包材造成環境負擔。為源頭減量，環保署昨預告網購包裝限用修法草案，預計明年七月起，將強制網路零售業出貨...

麥當勞激吻片瘋傳 情侶忘情停格激吻2小時摸來摸去

一對情侶在麥當勞忘情激吻，拍片者更稱2人維持激吻動作及摸來摸去至少約2小時，而且旁邊還有其小孩，感嘆「這裡是麥當勞，不是旅館」

國旅補助急喊卡 上百家旅宿拿無補助

交通部觀光局七月十五日起推出悠遊國旅補助方案，自由行旅客每人每房每晚最高補助一千三百元，因反應熱烈九月八日就預算用罄結束...

防疫旅館將退場…政府補貼每房5千 業者曝「換床墊都不夠」轉型是大工程

行政院今日公布邊境將於10月13日解封，屆時防疫旅宿將全部退場，交通部今日也宣布會補助防疫旅宿業者每房5000元補貼。中...

中油平穩機制續運作 下週汽柴油估各漲1、2角

美國股市重挫，全球主要經濟體陷入衰退風險大增，國際油價應聲下跌；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估10月3日凌晨0時起，汽...

女子不菸不下廚 LDCT兩度揪出肺腫瘤 微創手術助恢復

53歲陳姓女子生活作息正常、不抽菸也少下廚，但去年底配合公司體檢，以低劑量肺部電腦斷層檢查發現右側肺上葉有個1.2公分的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。