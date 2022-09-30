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秋意濃 10月周末上隙頂二延平步道 品茗番路秋之茶會

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供

秋意濃，嘉義番路鄉柿子紅、茶香起，為推廣嘉義縣番路鄉柿子與茶產業，行政院農業委員會農糧署主辦「悠遊番路、柿季茶香」大小茶師，校外茶席推廣，由番路鄉農會執行，邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，邀請愛山、愛茶人與我們一起，在浪漫的隙頂茶山，感受秋日午後「風的流動、雲的聚散」，體驗視、聽、觸、味、嗅、美六感之旅。

番路鄉農會表示，茶席設置地點位於隙頂二延平步道入口涼亭，茶席時間為10月1、2、9、10、22、23、29及30日，共8場次，從上午11點到下午2點，有自備品茶杯品茶的民眾送茶包，特色茶席現場由隙頂茶區6名大、小茶師為您奉茶。

阿里山國家風景區管理處表示，二延平步道的入口位於台18線52.8K公路旁，入口即有觀景平台，步道約1150公尺，單程約60分鐘，步道路徑是早年山上居民開墾時，從隙頂山與二延平山間的空隙通過，步道的視野展望絕佳，夕陽、雲海的氣勢十足，更是攝影取景秘境。

知名二延平步道位於台18線52.8K公路旁，夕陽、雲海的氣勢十足，是攝影取景秘境。圖／阿里山國家風景區管理處提供
知名二延平步道位於台18線52.8K公路旁，夕陽、雲海的氣勢十足，是攝影取景秘境。圖／阿里山國家風景區管理處提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供
嘉義縣番路鄉農會邀民眾10月周末上隙頂二延平步道，體驗阿里山隙頂茶文化。圖／番路鄉農會提供

農會 阿里山 嘉義

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