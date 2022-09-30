麥當勞激吻片瘋傳 情侶忘情停格激吻2小時摸來摸去

愛侶情到濃時難免做出親熱舉動，但也要注意場合。台灣網絡瘋傳2段影片，顯示一對情侶在麥當勞忘情激吻，拍片者更稱2人維持激吻動作及摸來摸去至少約2小時，而且旁邊還有其小孩，感嘆「這裡是麥當勞，不是旅館」，又質疑道：「不妨礙別人的眼睛嗎？」影片引來網友熱議，不少人看後爆笑留言，「一樣的姿勢…真不長進」、「在剃牙啦！卡牙縫」、「吃薯條噎到需要用吸的方式取出」、「真愛絕對！」。

情侶在麥當勞激吻的2段影片周三（9月28日）晚上被PO到台灣Facebook群組「爆廢公社二館」，分別長20秒及18秒。從首段影片見到，該對情侶擠坐在麥當勞一個角落，相互依偎，深情對望數秒後，男方雖然戴着口罩，但都把女方的頭拉近自己，2人面部有動作，似在互吻。另一段影片則見到，男女都已除下口罩嘴對着嘴互吻一直維持動作直至影片結束，就像世界時間都停止了。

PO出影片的網友表示，她當晚從進入這間麥當勞到離開，該對情侶都保持一樣姿勢，更已維持激吻動作「一兩個小時了」，而且旁邊還有其他小朋友，質疑「不妨礙別人的眼睛嗎？手也是奶摸來摸去！這裡是麥當勞，不是旅館」。

影片在網絡瘋傳，不少網友看後笑言在「剃牙啦！卡牙縫」、「吃薯條噎到需要用吸的方式取出」、「一樣的姿勢…真不長進」、「只要自己不尷尬 尷尬的就是別人」、「已達忘我的境界」，認為2人是真愛須珍惜彼此，「真愛絕對」、「能維持一兩個小時，彼此要珍惜啊！」、「當愛情來了……眼裏只有對方！」、「愛得如此陶醉」。

不過也有網民指出，即使熱戀也要顧及場合，「旁邊有小孩是比較不好啦」、「是把麥當勞當成了什麼？」。

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文章授權轉載自《香港01》