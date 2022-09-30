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最後一波炎熱天氣？ 彭啟明：下周三轉換 「大盤是往降溫走」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周二各地高溫約31至35度，西半部偏內陸側單點還是不排除有機會達到36度，而清晨夜晚低溫約20至24度。本報資料照片
今天至下周二各地高溫約31至35度，西半部偏內陸側單點還是不排除有機會達到36度，而清晨夜晚低溫約20至24度。本報資料照片

最近秋老虎發威，是否最後一波的熱？天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，的確，下周三、下周四開始有波東北風南下，再度轉換，北部、東北部較有感覺，中南部差異較小。 不過在氣候上溫度是慢慢逐步下滑，像走樓梯下樓一樣，但還是偶爾會稍反彈一下，但大盤是往降溫走。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天至下周二依然是偏東風環境，且中層大氣也較穩定的受副熱帶高壓影響，普遍來說天氣都還算不錯，預估各地高溫約31至35度，西半部偏內陸側單點還是不排除有機會達到36度，而清晨夜晚低溫約20至24度。

降雨型態，林孝儒說，依然是分東半部的迎風地形降雨及西半部的熱對流雷陣雨，降雨範圍比較零星。但今晚慢慢開始到明天，將伴隨一波較弱的東風波動逐漸通過巴士海峽，水氣略有增多，因此東南部至恆春半島的降雨仍有機會比過去幾天廣泛。但降雨強度不大，而南台灣山區的午後熱對流發展範圍將有點擴大。

林孝儒說，目前西太平洋面上僅存一個第18號颱風洛克，位在日本九州東南方海面，未來將持續朝東北前進，對台灣沒有影響。

林孝儒表示，預期下一波的天氣轉變，快的話下周二晚間或至下周三，將受一波東北季風南下影響，屆時迎風面的北部及東半部將會轉陰有短暫陣雨的天氣，氣溫也將迎來一波轉涼的情況。背風面的中南部影響不大，依然要留意午後山區雷陣雨的發生機會。

彭啟明 巴士

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