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秋老虎持續發威 吳德榮：下周三變天 北部最有感
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱洛克在琉球東方海面向東北，朝日本南方海面前進，紅框逐漸擴大，隱含動向仍有變化，但對台灣無影響。歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來一周並無其他熱帶擾動發展的跡象，看來已脫離活躍期。
他說，今天至下周二中層大氣為副熱帶高壓籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，午後山區偶有局部零星降雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線過量及危險級。今天北部21至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部21至35度。明天至下周一為秋老虎最盛期，局部地區最高溫會再推升至37度以上。
吳德榮表示，下周三清晨起，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台灣濕涼；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。下周四大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台灣陰涼，其他地區氣溫略降。
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