秋老虎持續發威 吳德榮：下周三變天 北部最有感

台日雙方在9月22日陸續宣布邊境解封期程，面對國人赴日的急切渴望，目前台日航線預計10月中下旬陸續增班，不少日本大城市航點也恢復到以往天天飛的榮景。國人旅日需求旺盛，也直接反映在票價上，傳統航空華航、長榮、星宇都暫未打價格戰，身為國內唯一一間低成本航空（LCC）的台灣虎航，日前推出的促銷活動反應熱烈，但訂單上也發現，就算明年農曆年旺季，來回機票一張要價近3萬也有人埋單。

2022-09-30 07:02