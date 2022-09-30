「優伶天子」神改歷史 「五馬分屍」震撼搬上京劇舞台

「五馬分屍」是中國歷史上一個殘酷的名詞，如何在抽象唯美的京劇舞台上展現？國光劇團全新大戲「優伶天子」今天於國家戲劇院登場，該劇以史為戲，借鏡熱愛華格納的巴伐利亞國王事跡，演繹後唐莊宗李存勗戲劇性的一生，並以「五馬分屍」作為推進劇情的重要關鍵。國光劇團選擇以科技影像搭配京劇優美流轉的身段，呈現此一死亡意象，也是京劇藝術對死亡美學和科技運用的一大挑戰。

「優伶天子」根據「十三太保」李存孝五馬分屍的記載，以登上帝位後沉迷戲曲，三年敗亡的後唐莊宗李存勗為主角。並運用史家的推論，認為當他親眼見義兄遭刑求慘死、父親戰死，竟轉將戲劇當作救贖，因此沉迷戲劇。

國光劇團藝術總監王安祈細數過往戲曲，「有李存孝的戲就沒有李存勗，有李存勗的戲就沒有李存孝」。此次的國光版本，讓李存孝七歲時目睹義兄被親父五馬分屍，這份衝擊導致他轉而在戲劇中追求他自己的人生。「他是否在戲劇中找到真正的真情？我們沒有給答案，期待觀眾從中體會。」

盤踞於李存勗心中的「五馬分屍」為其迷戀戲劇的主因，導演戴君芳便將這個畫面作為舞台的主要意象。她讓傀儡線懸吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道；既有迷宮的隱喻，也昭示戲如人生、人生如戲的迴圈。李存孝被馬匹撕裂的肉體所產生的絲線作為建構整體視覺的主要元素，傳達出眾人受死亡意象影響控制的概念。

「『想像』是國光演員寫意身段的高超技藝，這次嘗試融入了必要的科技影像的延伸。」國光劇團團長張育華認為，舞台美術與科技日新月異，不變的是演員核心的表演藝術，展現虛實共演的新創意空間。

「優伶天子」將由老生演員盛鑑領銜主演李存勗，京崑小生溫宇航挑戰正邪難辨的伶人年光，青衣花衫演員黃宇琳飾演惟求情真的戲子韶華，青年武生演員李家德將以精彩武功詮釋李存孝，唐文華則特別主演「精神領袖」李克用。