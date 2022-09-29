防疫旅館將退場…政府補貼每房5千 業者曝「換床墊都不夠」轉型是大工程

行政院今日公布邊境將於10月13日解封，屆時防疫旅宿將全部退場，交通部今日也宣布會補助防疫旅宿業者每房5000元補貼。中華民國觀光產業國際行銷協會理事長徐銀樹受訪時說，感謝政府提供補貼，但每房5000元算是杯水車薪，可能換個床墊都不太夠，他也細數轉型回到一般旅館是浩大工程，除了更新設備還要大力徵人。

徐銀樹經營防疫旅館約2年，如今將正式轉型回到一般旅館，已規劃把床墊、棉被、浴巾等全部換新，讓接下來的旅客能安心入住，預計將花一大筆費用，光是添購床墊，一組可能就要上萬元；而且防疫旅館內每一處角落，每天都得用酒精、漂白水消毒，造成木頭家具退色、大理石材變質，這些都是無形之中造成的損失。

徐銀樹說，由於旅客入住防疫旅館就得住到隔離期滿，期間都不能外出，開空調的時間比以前更長，冷氣管線都要重新維護；房間也長時間處於溼氣重的狀態，都要全面檢查，也可能要重新裝潢，會先擬定優先更換的部分，更新完的部分就先讓旅客入住，其餘房間再依序完成更新，以減少轉型造成的空窗期。

徐銀樹坦言，大家都不是主動做防疫旅館，但國境關閉真的是只能守空房，轉做防疫旅館不想著賺錢、只是想著少虧一點，總算是撐過兩年多；他也說，其實過去兩年多都一直在人力銀行網站上徵人，接下來要補足房務、櫃檯的員工缺口，讓服務品質不打折。