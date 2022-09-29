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從源頭落實網購包裝減量 環團籲擴大推動循環箱袋

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署近兩年試辦網購包裝減量，鼓勵業者設計循環箱、袋讓消費者選用，但很多循環包裝非常精美，導致消費者歸還率不高。本報資料照片
環保署近兩年試辦網購包裝減量，鼓勵業者設計循環箱、袋讓消費者選用，但很多循環包裝非常精美，導致消費者歸還率不高。本報資料照片

環保署今天預告修法，規範網購包裝材質及重量，環團多表示樂見其成，但循環箱袋使用率的起始年目標為2024年達到2%有些偏低，至少應拉高到10%，促使業者認真推動，環保署也應協助建立循環機制，才能落實從源頭減量。

循環箱袋過去試辦使用率不高，荒野保護協會理事陳雍慧表示，循環箱袋系統若無法普及化，使用上不方便，當然無法促進更多人參與，這是雞生蛋、蛋生雞的問題，環保署應協助打造便利的循環系統，初期可先透過小地區的試辦，再慢慢擴及到全國。

陳雍慧表示，社會長期耗用大量資源，由奢入儉難，改變人的習慣要花費很長時間，以前試辦循環箱袋都是提供抽獎等優惠活動，但應該「蘿蔔、棍子一起給」，環保署也要清楚說明廢棄物減量、循環經濟的預算配置，規畫更深入的公民溝通，並提出一次性包裝全面退場的具體時間。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，循環箱袋使用率第一年目標僅2024年達到2%，對資本額高達1億5千萬元的大型業者而言實在太低，至少要訂定10%或更高的目標，才可以推動業者建立更完善的循環箱袋使用及歸還體系。他說，與其要求包材減重，不如加強推廣循環箱袋才能治本。

草案也規範，所有網路零售業者的包裝不得使用PVC（聚氯乙烯）材質，謝和霖表示，目前網購包裝有使用PVC的多半是咖啡色不透明、質料較厚的封箱膠帶，其他一般透明膠帶則非PVC，因此即使未來所有網購包材都禁用PVC，對業者影響也不會太大。

環保署 網購

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