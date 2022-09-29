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環保署建造6處雨水花園 獲頒2大中華建築金石獎

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為推廣調適韌性設施，環保署110年於中、南部6處國中小打造「多功能智慧型雨水花園」，以海綿校園概念，運用自然工法，調節區域微氣候，改善淹水問題。圖／環保署提供
為推廣調適韌性設施，環保署110年於中、南部6處國中小打造「多功能智慧型雨水花園」，以海綿校園概念，運用自然工法，調節區域微氣候，改善淹水問題。圖／環保署提供

為推廣調適韌性設施，環保署110年於中、南部6處國中小打造「多功能智慧型雨水花園」，以海綿校園概念，運用自然工法，調節區域微氣候，改善淹水問題，兼具生態教育功能，昨獲「第30屆中華建築金石獎」優良公共建設、優良空間活化類規畫組「金石獎」及「金石首獎」雙料獎項肯定。

本屆中華建築金石獎主題為「健康、科技、永續」，希望打造具智慧設計、生態、節能建築，減輕地球負擔，強調環境永續理念。

環保署110年於台中市大智國小、烏日國中、嘉義市崇文國小、台南市歸南國小、高雄市中正國小、大同國小打造6座多功能智慧型雨水花園，以海綿城市理念，著眼地方型尺度為重點區域，推動小規模保水降溫示範設施，運用低衝擊開發技術，將地表逕流與屋頂雨水匯集起來，透過雨水花園過濾蒐集，不僅調節區域微氣候，更減少地面淹水的機會，使雨水再利用於植物澆灌，打造兼具景觀美質及生物多樣性的花園。

此外，場址設置IoT即時監測系統，以太陽能板提供電力來源，實測結果雨水花園可容納40mm的累積降雨，更展現了地面降溫5至15℃的效果，兼具節水、節能、保水、降溫、生態景觀、環境教育等多重意義，讓原本淹水的校園一角改造成為氣候變遷調適的生態亮點。

雨水 建築 淹水

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