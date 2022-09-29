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遠洋漁獲遭美列強迫勞動清單 漁業署：持續改善盼除名

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
為改善我國遠洋漁船的勞動條件，漁業署派員登船檢查。圖／漁業署提供
為改善我國遠洋漁船的勞動條件，漁業署派員登船檢查。圖／漁業署提供

漁業署今天表示，美國勞工部於美國東部時間9月28日，發布最新「童工或強迫勞動生產貨品清單」，我國遠洋漁獲仍列其中，尚未獲移除，漁業署對此表示遺憾，將持續與相關部會共同推動「漁業與人權行動計畫」，結合我遠洋產業及民間力量，落實各項改善措施，提升漁業勞動權益，並期盼透過前述改革措施，盡早自名單除名。

漁業署說明，美國勞工部認為我國遠洋漁業涉對外籍船員強迫勞動，於109年首度將我國遠洋漁獲列入前述清單，漁業署為進一步改善我國遠洋漁業部門勞動條件，維護船員權益，邀集我國產官學研及公民團體，從勞動條件、生活條件、社會保障、仲介管理、監測機制、國際合作、共善夥伴等層面，共商各項具體作為及解決方案，研提「漁業與人權行動計畫」。

漁業署說明，「漁業與人權行動計畫」經陳報行政院核定實施，將透過法規修訂及藉由跨部會與公私協力合作執行本計畫。同時，漁業署修正發布「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，明訂最低薪資由每月450美元提高至550美元、要求薪資直接足額給付、不得透過外國仲介轉匯、休息時間必須符合ILO-C188公約規範、身故保險金提高至新台幣150萬元、實支實付醫療保險至少新台幣30萬元，提供船員申訴管道等漁工權益措施。

漁業署說，漁船主透過使用出勤紀錄表，可明確呈現船員工時，並依生活照顧服務計畫書，提供飲水及食物補給，購置充氣式救生衣供甲板作業船員穿著，提高安全性，另將配合於船上裝設CCTV，瞭解作業情形，保障外籍船員權益。

漁業署說，9月初赴美說明我國後續精進作為，美方肯定亦盼我方努力能早日獲得成果。面對國際主要水產消費市場對我遠洋漁業期待，除加強執法人力外，會持續與台灣產業界及船員團體共同努力，保障外籍船員勞動權益，兼顧遠洋漁業永續發展，確保遠洋漁獲的海外市場。

漁業署 遠洋漁業 美國

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