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抹片檢查、HPV疫苗接種皆降 公費升至9價醫籲施打

中央社／ 台北29日電

COVID-19疫情期間，台灣抹片檢查、HPV疫苗施打皆下降，醫師擔憂超額子宮頸癌發生，今年9月起國一女生公費HPV疫苗升級至9價，籲符合資格者儘速接種，將失去的保護補回來。

據衛福部國健署資料顯示，近年子宮頸癌發生率約為每10萬人口有7人，雖然數據已經是過去5分之一，但子宮頸癌仍是女性10大癌症排名第9，去年更有608人死於子宮頸癌，輕度、中重度癌前病變、原位癌、子宮頸侵襲癌共2萬5056人。

台灣癌症基金會執行長賴基銘說，其實上述的癌前病變都是可以透過接種HPV疫苗避免。只做抹片檢查屬於次級預防，無法達到清零目標，但若雙管齊下，再加上屬於初級預防的HPV疫苗，直接將致癌因子清除，避免癌前病變發生，才可能達到台灣女性子宮頸癌清零。

台灣婦癌醫學會理事長張志隆解釋，99%子宮頸癌與HPV感染有關，預防病毒就能預防癌症。但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際間及台灣都出現HPV疫苗施打數量及子宮頸癌防疫篩檢數雙降現象，台灣2020年疫苗施打率下滑至84.7%，降幅2.4%，全年篩檢量較前一年減少13萬人次，今年數據持續下滑。

據美國研究，HPV疫苗施打下降，以數學模型模擬影響力，不論是迅速恢復、緩慢恢復或直到2028年才完全恢復施打率，都會造成子宮頸癌風險增加，張志隆說，所幸子宮頸癌病毒病變是漫長的過程，只要儘速完成接種疫苗，加強抹片篩檢意願，在短期間內可將失去的保護補回來。

性行為發生前接種HPV疫苗最有效，不少人也好奇HPV疫苗是否可與COVID-19疫苗同時施打，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，HPV疫苗是非活性疫苗，可以與COVID-19等非活性疫苗疫苗一同接種，若是若同一天施打多種疫苗，建議施打在不同部位，如不同側手臂上。

子宮頸癌 疫苗 COVID-19 健康檢查

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