中國信託新舞臺藝術節10月登場 首發「物件在劇場」NFT

「2022中國信託新舞臺藝術節」為全台唯一的行動藝術節，多年來帶著藝術資源跨越城鄉。主辦的中國信託文教基金會有感於後疫情時代藝術形態顛覆創新，聚焦當代表演藝術，今年以「物件在劇場」為主題，精選跨界劇場、新馬戲、舞蹈等5檔國內外節目，10月至12月於台北市、台中市、嘉義縣登場。今年首度推出「物件在劇場」NFT，要贈給觀眾可互動、可收藏的文創紀念品。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，這幾年疫情瞬息萬變，表演藝術圈沒有中場休息，反而加速求新求變，邁入第八年的新舞臺藝術節，今年聚焦國內外當代表演藝術，並與國家兩廳院、台北表演藝術中心兩大場館合作，共同探索表演藝術的多元形式，後疫情時代，歡迎大家共享虛實交融、與時俱進的當代新舞臺。

今年新舞臺藝術節以「物件在劇場」為主題，白球、戲偶、鋼管、拐杖等日常物件不再只是「配件」，而是化身劇場主角。國家文藝獎得主何曉玫「默島新樂園」、稻草人現代舞蹈團的「七體 FIGURE 7」、她的實驗室空間集「Re_l_ _y」北迴版將分別舞出一段段物與人、與身體、與社會文化的對話。

除此，藝術節也攜手兩廳院及北藝中心，引進加拿大DJ無尾熊小子之作「蚊子爵士夢」亞洲首演，75隻戲偶、20個微型佈景搭配即時投影，讓大家在國家音樂廳聽爵士、看電影；法國新馬戲魔人神手製造所「人類狂想曲」則由七位馬戲藝術家於北藝中心球劇場炫技「耍」球。

新舞臺藝術節年年舉辦公益場或公益專區，今年將與兩廳院一起邀請偏鄉學子欣賞「蚊子爵士夢」。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，疫情讓藝文產業遭遇非常多困難，感謝中國信託文教基金會搭建平台，把辛苦奮鬥的大家拉在一起，這條路，一個人走得快、一群人才能走得更遠、更長。

何曉玫Meimage Dance藝術總監何曉玫也說，疫情讓世界改變很大，不變的是新舞臺藝術節對臺灣表演團隊的信任和支持，讓這支屬於台灣人的舞蹈，能不分鄉鎮，一棒接一棒演出;稻草人現代舞團藝術總監羅文瑾感嘆疫情關係讓舞團停停演演，希望觀眾可以到新舞臺藝術節看看日常物件結合當代舞蹈，見識南臺灣舞團的能量。

北藝中心執行長王孟超表示，馬戲也能乘載很多社會議題，法國新馬戲「人類狂想曲」既嚴肅又荒謬，將在聖誕節的黃金檔期盛大開演。