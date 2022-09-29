避免幼童免疫負債 專家籲2歲以下孩童外出不用戴口罩「以增強免疫力」

新冠疫情近3年來，大家時時刻刻戴口罩，卻浮現出讓孩童對抗病毒的免疫力馴練不足的情形，恐形成「免疫負債」問題。尤其防疫措施慢慢解封，各類病毒正蠢蠢欲動。台灣疫苗推動協會理事長黃玉成觀察發現，小兒科門診病童已慢慢多了起來，經監測系統發現，包括A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒都有增加趨勢，建議2歲以下孩童外出，若是到空曠場所可以不用戴口罩，增加對抗病毒、細菌的免疫力。

黃玉成說，日前就曾收治一對母子同時感染A型流感，有別於更早之前合約實驗室回報的檢測數字幾乎都是掛零，「顯見病毒回來了，病人也回來了」，建議應要施打流感疫苗，但流感疫情會反彈到何種程度，目前還很難說。

黃玉成說，如果大家都失去對抗病毒、細菌的免疫力，未來可能會增加過敏及自體免疫的問題，這樣恐不是好的趨勢，呼籲為增強、訓練孩童免疫力，建議較大孩童在家可以不用戴口罩，而2歲以下孩童外出，若是到空曠場所則可以不用戴口罩，增加對抗病毒的能力。

黃玉成說，副流感病毒會引發哮吼，而2020年時的呼吸道融合病毒也曾出現有一波高峰，但今年是否又會出現高峰，目前還不清楚，但家長一定要多加注意，因呼吸道融合病毒易侵犯5歲以下幼童，其中2歲以下容易引發重症，而6個月以下最為嚴重，當早產兒、先天性心臟病幼童患病後，更容易造成重症，且有一定死亡的情形。

黃玉成強調，戴口罩仍為有效預防病毒的方式，但政府不應強制戴口罩，如現在許多民眾只要在戶外脫下口罩，其他人就會投以異樣的眼光，建議現在就應該解除口罩令，更已可將新冠肺炎從第五類法定傳染病降至第四類。不過，如果有感冒等呼吸道症狀，還是要戴口罩。

黃玉成說，隨著新冠疫情朝向感冒化發展，往後可能不需要一直施打疫苗，次世代疫苗應是新冠疫情下最後需要施打的疫苗。