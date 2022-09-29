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婦人不菸少下廚 健檢半年內相繼揪出左右側肺腺癌

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗縣53歲婦人作息正常，不抽菸也鮮少下廚，因配合公司體檢，查出右側肺腺癌，追蹤半年後又發現左側肺腺癌，所幸發現時皆為1期，經手術後已恢復正常工作與生活。

苗栗縣大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝今天分享這起案例指出，陳姓婦人平日沒有抽菸習慣，也鮮少下廚，生活作息正常，去年底配合公司體檢，進行低劑量肺部電腦斷層檢查，赫然發現右側肺上葉有1.2公分的腫瘤，經以微創胸腔鏡手術切除後，病理報告證實為右側肺腺癌第1期。

不僅如此，陳姓婦人持續追蹤半年後，又發現左側肺上葉出現2公分的毛玻璃樣病變，再次安排微創胸腔鏡手術，證實為左側肺腺癌第1期。

楊絡勝表示，由於發現得早，陳姓婦人經過2次手術後，恢復狀況良好，已能正常工作與生活，並定期於門診持續追蹤。

楊絡勝說，常見的肺癌危險因子包含重度吸菸者、致癌環境、慢性肺部疾病及有肺癌家族史等，衛福部國民健康署目前針對重度吸菸或有肺癌家族史，同時願意接受戒菸服務的民眾，提供2年1次免費的低劑量電腦斷層檢查，優點是影像解析度與靈敏度較高、可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是目前檢測早期肺癌的有效工具。

他提醒，肺癌已連續15年高居國人10大癌症死因之首，也是台灣癌症發生率第2位，由於現代生活充斥著隱藏的致癌因子，加上肺癌初期常常沒有明顯症狀，若能定期接受檢查，及早發現異常並治療，預後效果將大幅提升。

肺癌 手術 肺腺癌

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