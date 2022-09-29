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新北10月和台北同步調漲公車運價至23元 票價不變

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市交通局表示，經審慎評估核實計算後，市府同意自10月1日起調整公車運價為23.6336元，並協調台北市同步實施。圖／新北市交通局提供
新北市交通局表示，經審慎評估核實計算後，市府同意自10月1日起調整公車運價為23.6336元，並協調台北市同步實施。圖／新北市交通局提供

新北市現今公車運價為19元，與票價差額4元，新北市公共汽車客運商業同業公會為維續合理經營環境，向新北市政府申請調整公車運價，新北市交通局表示，經審慎評估核實計算後，市府同意自10月1日起調整公車運價為23.6336元，並協調台北市同步實施，乘客運價補貼金額將由政府預算支應，現行公車票價維持不變。

交通局長鍾鳴時表示，公車運價是指公車營運成本及合理利潤的每段次金額，依據「公路法」第42條及「汽車運輸業客貨運運價準則」第11條規定，每2年得檢討1次；票價是指民眾搭乘公車的每段次金額，兩者價差由政府補貼。

鐘鳴時表示，本次運價是由新北市公車公會依規定提送市府審核，運價結構已考量疫情影響公車運量銳減、適度反映物價，並要求業者持續照顧勞工及調整合理人力配置等因素，核定由原19.3731元調整至23.6336元，增加4.2605元，其中包含油價基本單價1.13元，經與台北市協商運價，將同步自10月1日起實施。

鍾鳴時表示，新運價實施後會持續督促公車業者提升公車服務水準，落實防疫作為，以及調升駕駛及從業員工薪資待遇，全面改善公車勞動條件與服務態度，讓市民搭乘公車更具信心，公車票價維持不變，歡迎市民多加利用。

公車 票價

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