這樣的老闆太暖了！宏匯廣場董座許崑泰為員工加薪6%

通膨讓薪資原地踏步的上班族除了辛苦、心更苦。此時，宏匯廣場傳來老闆加薪的好消息，今年疫情嚴峻時，宏匯廣場董事長許崑泰開出百貨首例，在5月發放疫情慰問金，8月起又再度給員工加薪，平均調薪6％，基層員工起薪從3萬，調薪至33,000元至35,000元，其他單位員工同步加薪，加上年終保障2個月，年中還有獎金分紅，不少人的年薪平均16個月。宏匯廣場員工說，這樣的薪水條件，遠優於其他百貨同業。

至於加薪理由？原來是許崑泰有感萬物齊漲只有薪水不漲，特別交辦高層主管要有同理心，要能看到基層同仁的努力與薪資差距，宏匯廣場總經理崔梅蘭說，「董事長加薪就是為了保障基層同仁的生活品質。」

不只如此，宏匯員工還透露，近期新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店，董事長也讓員工免費去住六天。崔梅蘭透露，面試時發現吸引他們前來宏匯應徵的理由是「宏匯在疫情期間發放員工慰問金，感覺是很溫暖的幸福企業。」