快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

這樣的老闆太暖了！宏匯廣場董座許崑泰為員工加薪6%

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場董事長許崑泰有感通膨問題，8月起為員工平均加薪6%。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場董事長許崑泰有感通膨問題，8月起為員工平均加薪6%。圖／宏匯廣場提供

通膨讓薪資原地踏步的上班族除了辛苦、心更苦。此時，宏匯廣場傳來老闆加薪的好消息，今年疫情嚴峻時，宏匯廣場董事長許崑泰開出百貨首例，在5月發放疫情慰問金，8月起又再度給員工加薪，平均調薪6％，基層員工起薪從3萬，調薪至33,000元至35,000元，其他單位員工同步加薪，加上年終保障2個月，年中還有獎金分紅，不少人的年薪平均16個月。宏匯廣場員工說，這樣的薪水條件，遠優於其他百貨同業。

至於加薪理由？原來是許崑泰有感萬物齊漲只有薪水不漲，特別交辦高層主管要有同理心，要能看到基層同仁的努力與薪資差距，宏匯廣場總經理崔梅蘭說，「董事長加薪就是為了保障基層同仁的生活品質。」

不只如此，宏匯員工還透露，近期新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店，董事長也讓員工免費去住六天。崔梅蘭透露，面試時發現吸引他們前來宏匯應徵的理由是「宏匯在疫情期間發放員工慰問金，感覺是很溫暖的幸福企業。」

疫情 薪水 薪資

延伸閱讀

「傳說的元氣丼屋」日本高CP值丼飯全台首店10/3新莊開吃

宏匯廣場周年慶首11日3千送5百 再抽亞洲不限航點雙人機票

亞馬遜調高倉儲物流人員時薪 1年成本多出近10億美元

你加薪了嗎？今年前三季56.8%企業有對員工加薪

相關新聞

機車考照大變革！ 今年死亡破千人 王國材：不排除增路考

交通部道安會今公布今年截至7月底止的交通事故統計，總計發生20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，其...

入境新制才剛上路 桃機出入境人數已破新高

第一階段國境解封今上路，入境上限提高到每周6萬人，取消機場唾液PCR，預計10月13日起開放國門，屆時不僅將實施0+7，...

影／今年秋冬流感疫情恐大爆發？ 李秉穎：一定會流行

近2年來，受到新冠疫情影響，流感疫情幾乎不見了，民眾擔心今年流感疫情大爆發。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）...

銘傳大學國慶金釵金帥亮相 「撞臉」鳳小岳、舒淇

銘傳大學已連續38年參與國慶禮賓服務，今年亦選出31名男女學生，不少禮賓成員都有張明星臉，撞臉舒淇、鳳小岳、許瑋甯。受到...

台東918地震房屋受損災戶 中央允諾最快10月核發補助

內政部次長花敬群與營建署長吳欣修今天到台東勘災，對於地震造成池上及關山數百戶建物受損，承諾提供各項協助，其中修繕補助最高...

住院健保自付額上限提高明年元旦上路 影響1.32萬人

近期隨著通貨膨漲、物價上漲，國人經濟壓力沉重，攸關明年住院健保自付額上限金額，衛福部日前預告訂定草案，單次住院擬從今年4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。