「免疫負債」迎流感大流行？感染科醫：9成機率反撲

新冠疫情延燒至今近三年，透過NPI（非藥物介入的公衛措施）、疫苗施打及民眾配合防疫下，新冠疫情獲得控制外，同步也讓流感、呼吸道疫情幾乎消失。但隨著新冠疫情趨穩，各國防疫規範逐漸鬆綁，恐怕會出現一波反撲。台大醫院小兒部感染科醫師呂俊毅表示，免疫負債情況下，染疫後的重症率將提升，今年呼吸道相關疾病有9成機率反撲，家長務必注意。

多國陸續出現流感病例，世界衛生組織警示，今年一旦流感病毒大爆發，恐引發兒童、老人及慢性病等高風險族群重症機率提升。呂俊毅醫師提醒，流感季節來臨，民眾應及早施打流感疫苗，提高對病毒的抵抗力，慎防「免疫負債」危機。

呂俊毅表示，「免疫負債」正是因為防疫做得很好時，人體在流感或其他病毒的暴露機會變少，沒有機會產生相對應的免疫力，一旦接觸到病毒後就更容易被感染，發病症狀也會更明顯，甚至引發重症。

「抵抗力弱的幼兒恐面臨雙病毒夾擊。」呂俊毅提醒，在新冠疫苗打氣不高的情況下，新冠、流感雙病毒夾擊機會恐怕會升高，建議家長應盡快帶幼兒接種疫苗，提高對抗病毒的保護力，避免引發重症。

「這兩年我們創造出更適合流感大流行的環境。」呂俊毅指出，今年是各種病毒流行的條件都具備，估計今年有九成以上的機率，各種呼吸道病毒會開始反撲。

呂俊毅提醒，目前對於流感的醫療整備，因為新冠肺炎的防疫仍在一定程度，還能因應流感竄起；但任何疾病大規模流行，病人一下子增加非常多，都可能造成急診壅塞，再多醫療量能都無法負擔，若大家都打疫苗，便可以避免這樣的狀況發生。

根據美國疫苗接種諮詢委員會數據指出，流感疫苗可降低高達39%的流感風險，民眾對流感疫苗仍有不少迷思。呂俊毅也說，自己在診間也常遇到家長擔心疫苗副作用，不願讓幼兒施打流感疫苗。

年紀愈小抵抗力其實愈弱，呂俊毅提醒，若不透過疫苗提高免疫力，自然感染病毒後，反而容易成為重症，包括肺炎、心肌炎、腦炎或續發性細菌感染等重症與死亡；建議符合資格的高風險族群儘速接種疫苗，健康成年人也可以考慮施打流感疫苗，形成完整防護網，保護家中抵抗力弱的老人及小孩。