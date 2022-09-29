快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

「免疫負債」迎流感大流行？感染科醫：9成機率反撲

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
呂俊毅醫師提醒，流感季節來臨，民眾應及早施打流感疫苗，提高對病毒的抵抗力，慎防「免疫負債」危機。示意圖／記者林澔一攝影
呂俊毅醫師提醒，流感季節來臨，民眾應及早施打流感疫苗，提高對病毒的抵抗力，慎防「免疫負債」危機。示意圖／記者林澔一攝影

新冠疫情延燒至今近三年，透過NPI（非藥物介入的公衛措施）、疫苗施打及民眾配合防疫下，新冠疫情獲得控制外，同步也讓流感、呼吸道疫情幾乎消失。但隨著新冠疫情趨穩，各國防疫規範逐漸鬆綁，恐怕會出現一波反撲。台大醫院小兒部感染科醫師呂俊毅表示，免疫負債情況下，染疫後的重症率將提升，今年呼吸道相關疾病有9成機率反撲，家長務必注意。

多國陸續出現流感病例，世界衛生組織警示，今年一旦流感病毒大爆發，恐引發兒童、老人及慢性病等高風險族群重症機率提升。呂俊毅醫師提醒，流感季節來臨，民眾應及早施打流感疫苗，提高對病毒的抵抗力，慎防「免疫負債」危機。

呂俊毅表示，「免疫負債」正是因為防疫做得很好時，人體在流感或其他病毒的暴露機會變少，沒有機會產生相對應的免疫力，一旦接觸到病毒後就更容易被感染，發病症狀也會更明顯，甚至引發重症。

「抵抗力弱的幼兒恐面臨雙病毒夾擊。」呂俊毅提醒，在新冠疫苗打氣不高的情況下，新冠、流感雙病毒夾擊機會恐怕會升高，建議家長應盡快帶幼兒接種疫苗，提高對抗病毒的保護力，避免引發重症。

「這兩年我們創造出更適合流感大流行的環境。」呂俊毅指出，今年是各種病毒流行的條件都具備，估計今年有九成以上的機率，各種呼吸道病毒會開始反撲。

呂俊毅提醒，目前對於流感的醫療整備，因為新冠肺炎的防疫仍在一定程度，還能因應流感竄起；但任何疾病大規模流行，病人一下子增加非常多，都可能造成急診壅塞，再多醫療量能都無法負擔，若大家都打疫苗，便可以避免這樣的狀況發生。

根據美國疫苗接種諮詢委員會數據指出，流感疫苗可降低高達39%的流感風險，民眾對流感疫苗仍有不少迷思。呂俊毅也說，自己在診間也常遇到家長擔心疫苗副作用，不願讓幼兒施打流感疫苗。

年紀愈小抵抗力其實愈弱，呂俊毅提醒，若不透過疫苗提高免疫力，自然感染病毒後，反而容易成為重症，包括肺炎、心肌炎、腦炎或續發性細菌感染等重症與死亡；建議符合資格的高風險族群儘速接種疫苗，健康成年人也可以考慮施打流感疫苗，形成完整防護網，保護家中抵抗力弱的老人及小孩。

流感疫苗 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

今中重症+273例 18歲青少年未接種疫苗發病2周亡

流感疫苗10月1日開打 竹縣府籲「左流感右新冠」雙重保護

影／今年秋冬流感疫情恐大爆發？ 李秉穎：一定會流行

影／口罩令何時解封？李秉穎：新冠威脅小於流感應該就可以

相關新聞

機車考照大變革！ 今年死亡破千人 王國材：不排除增路考

交通部道安會今公布今年截至7月底止的交通事故統計，總計發生20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，其...

入境新制才剛上路 桃機出入境人數已破新高

第一階段國境解封今上路，入境上限提高到每周6萬人，取消機場唾液PCR，預計10月13日起開放國門，屆時不僅將實施0+7，...

影／今年秋冬流感疫情恐大爆發？ 李秉穎：一定會流行

近2年來，受到新冠疫情影響，流感疫情幾乎不見了，民眾擔心今年流感疫情大爆發。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）...

銘傳大學國慶金釵金帥亮相 「撞臉」鳳小岳、舒淇

銘傳大學已連續38年參與國慶禮賓服務，今年亦選出31名男女學生，不少禮賓成員都有張明星臉，撞臉舒淇、鳳小岳、許瑋甯。受到...

台東918地震房屋受損災戶 中央允諾最快10月核發補助

內政部次長花敬群與營建署長吳欣修今天到台東勘災，對於地震造成池上及關山數百戶建物受損，承諾提供各項協助，其中修繕補助最高...

住院健保自付額上限提高明年元旦上路 影響1.32萬人

近期隨著通貨膨漲、物價上漲，國人經濟壓力沉重，攸關明年住院健保自付額上限金額，衛福部日前預告訂定草案，單次住院擬從今年4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。