2022高雄夢時代超強週年慶！美妝補貨好時機，會員獨享優惠再加碼

購物的季節到了！高雄夢時代百貨週年慶盛事自9月29日開跑。究竟有哪些話題商品必入手？怎麼買才最划算？就讓內行鐵粉來帶路，把該囤的好物、會員限定的禮物，以及各式好康優惠一次報你知！

夢時代百貨週年慶優惠活動自9/29至10/10，全館祭出超值特惠。 (圖／噓星聞提供)

超殺折扣聰明入手，放大你的「鈔能力」每年週年慶，化妝保養特惠組合絕對是愛美民眾的採買重點，尤其天天必用的品項，像是潔膚組合、精華液、乳霜、身體乳液，怎能不趁週年慶特惠聰明入手？活動期間，只要在夢時代化妝品/香氛指定櫃點消費滿2000元，就送300元(電子特別券)，超低門檻就是要讓消費者輕鬆達標，買越多省越多。

週年慶期間，夢時代化妝品/香氛指定櫃點消費滿2000元，就送300元(電子特別券)。 (圖／噓星聞提供)

夢時代百貨各化妝保養品牌更紛紛祭出令人心動的超值價，像是蘭芝水酷經典組只要$2230、Melvita玫瑰潤澤保濕組2罐組合下殺$2006、PAULA’s CHOICE寶拉珍選身體乳特價$999，還有眾多經典、新品、熱賣口碑商品全到齊，讓消費者一次囤個夠，確保未來一整年都能容光煥發，而且還能省荷包。

享樂生活開心抽，買越多中獎機率越大此外，活動期間於全館指定店櫃消費滿3000元，就送400元(電子特別券)；家電和3C商品也有特別優惠。當日累計消費滿3000元還可獲得一張抽獎券，滿6000可獲得兩張，以此類推，獎品包括：KYMCO機車、SWITCH、掃拖機器人、全自動研磨咖啡機、星級飯店住宿券、一年份SPA級洗髮之旅等，買越多中獎率越高！多重優惠就趁這一波，趕快鎖定觀望許久平常下不了手的的家電產品，或汰換老舊手機，提升自己的生活品質吧。

當日累計消費滿3000元可獲的一張抽獎券，滿6000可獲得兩張，以此類推。 (圖／夢時代DM提供)

會員限定「可愛抱擊萌翻尼」來店禮，支付再加碼滿6000送400好康還不只這些，夢時代百貨祭出滿滿的誠意，只要下載夢時代APP加入會員，就可獲得「可愛抱擊萌翻尼」會員限定來店禮。透過APP可以輕鬆查看會員點數、各式活動回饋，還可直接用手機兌換好康免排隊！更棒的是，夢時代會員持iCashPay / iCash 2.0消費，獨享支付再加碼滿6000元送400元(電子特別券)；各式回饋疊加計算，滿6000元最高可送1300元，還有機會抽中大獎，讓人直呼「太划算」、「此時不買更待何時」！

立馬下載夢時代APP加入會員，就可獲得「可愛抱擊萌翻尼」會員限定來店禮。 (圖／夢時代DM提供)

非逛不可：全台第一家「CupiCho」全球精品巧克力專門店逛街逛累了，不妨到夢時代百貨B1「CupiCho」全球精品巧克力專門店來杯「不可思議咖啡」或是優選「酒BAR」，感受愛神邱比特「Cupid」與巧克力「Chocolate」夢幻交織的浪漫氛圍吧！9月才剛開幕的「CupiCho」是全台第一家店，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，讓饕客不只能用舌尖環遊巧克力的世界，也能細心品味巧克力的工藝製程，探索精品巧克力的幸福滋味。

全球精品巧克力專門店「CupiCho」位於夢時代百貨B1，巧克力控必逛！ (圖／噓星聞提供)

現在就來夢時代百貨，好買好吃又好逛，寵愛家人、犒賞自己，就要把握這波超值優惠！夢時代百貨週年慶活動自9月29日(四)至10月10日(一)為止，手刀GO購夠！