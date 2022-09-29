南投魚池鄉大雁村民搶救絕跡伊藤氏原始觀音座蓮

台灣特有珍稀蕨類植物「伊藤氏原始觀音座蓮」一度絕跡，2010年台北花博調查「全台僅剩28棵」，魚池鄉澀水社區在南投林管處輔導下，與水沙連社大生態講師沈揮勝合作，成功復育出20多棵幼苗，為生態保育寫下記錄。

魚池鄉大雁村長陳秋坤說，蕨類多以孢子繁殖，伊藤氏原始觀音座蓮的孢子繁殖力實在太弱，才瀕臨絕種。受限於孢子繁殖成效不明顯，目前能夠作、也是最急迫的，只能採用這樣的方式增加植株量，先保種再求突破。

今年3到8月魚池鄉大雁村澀水社區調查，伊藤氏原始觀音座蓮原分布於大雁村的6個點，其中1處已找不到植株，另1處原本有16株，今年只剩2株；目前全村只找到32株。台灣原始觀音座蓮則分布大雁村10個生育地，約214棵，臨近步道有1處僅存2棵，也已消失。

為保留台灣原始觀音座蓮及伊藤氏原始觀音座蓮的生存，社區強化巡守監測計畫，保護珍貴原始環境，並積極進行復育工作。

澀水社區發展協會自2018年起，透過南投林管處「社區林業計畫」輔導，以社區森林與蕨類資源，提出「侏儸紀公園蕨類生態保育」專案，落實手作步道、步道巡守監測與維護、生物資源調查等，去年利用在地豐富的竹材，耗時1個半月時間，製作3公尺高「竹編暴龍」裝置藝術，獲選為績優社區。