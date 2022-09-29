想幫助慢飛天使身障生 聯結車運將轉業開無障礙校車

高雄市成功特殊教育學校校車駕駛鄭英傑，曾經開過聯結車、公車，10年前支援駕駛無障礙校車時，起心動念想幫助身障學生上下學，下決定轉換跑道，今年獲選高市優良職業汽車駕駛人。他說，想當身障學生的雙腳，看著這群慢飛天使平安上下學，是人生最大的快樂。

鄭英傑26歲就考取聯結車駕駛執照，打拚開聯結車很辛苦，為了長途拖送貨物到台北，經常要輪流開夜車，半夜疊貨開車趕送貨，一天常睡不到3個小時，作息與三餐不正常。雖然收入還不錯，但相對風險高，身體長期下來也受影響，且無法與家人好好相處。

這樣的生活過了快20年，讓鄭英傑感到懷疑人生，想要回歸正常的生活。他說，45歲那年高市公車處招考司機，憑著豐富的駕駛經歷和誠懇的談吐，如願順利轉任成為市公車處的司機。曾被派往支援高雄啟智學校的校車車隊，因為看到不少身障學生需要幫助，激起了愛心，常常主動要求能排班來學校為身障生服務。

11年前剛好成功特教學校有校車司機出缺，鄭英傑毫不考慮地報名，當時有很多人應徵競爭，他有著長期支援特教學校駕駛的經驗脫穎而出。這些年他都是天都未亮就出門到校備車，搭載學生上下學，很開心可以跟這群慢飛天使相處，擁有這份工作也很引以為驕傲。