機車考照大變革！ 今年死亡破千人 王國材：不排除增路考

交通部道安會今公布今年截至7月底止的交通事故統計，總計發生20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，其中機車死亡人數就高達1124人，也讓機車考照制度檢討的聲浪再起。對此，交通部長王國材表示，公路總局目前確實正在研議中，有請他們要用比較嚴格的方式考照，並研究是否要增加道路考試。

根據道安會統計，今年1至7月機車事故死亡數高達1124人，較去年同期增加108人之多，高齡者死亡人數675人，同樣較去年同期增加20人，酒駕事故155人，則是減少21人。

王國材表示，這段期間，只要道安有惡化的時候，都會組專家學者去輔導，包括宜蘭、新北、彰化、高雄、新竹、屏東等縣市都有輔導過，並請來專家學者做很多討論，提供相關建議。

王國材表示，道安事故檢討機車、老人、酒駕這三大項，其中酒駕已明顯下降，所以目前的重點放在機車事故、高齡者死亡兩大部分。

根據道安會統計，今年推動機車駕訓，截至9月26日止，總計2萬2487人參加；從民國108年4月至今年8月，參加機車駕訓人數已達4萬3536人，違規件數28467件，違規率僅6.5%，相較於未駕訓者的違規率17.1%，下降許多。

王國材表示，確實有經過機車駕訓者，肇事率、違規率都比較低，因此今年駕訓名額再增加，明年倍增至4萬名額；至於機車考照、高齡者駕照管理的部分，也有請公路總局研議改進。

王國材表示，過去基於機車族的安全做了很多路權限制，如果這些限制反而造成混合車流更嚴重，也有和地方政府溝通，會再來做調整。

王國材說，道安委員會之前有請表現比較有問題的縣市，來道安會做檢討，縣市政府也提了很多道安改革經費的需求，因此今年會請部裡在編列安改善經費特別注意，另也要請各縣市提改善計畫，由道安委員會當評審，如果確實是有改善效果的，交通部會盡力給予補貼。

至於機車考照的改革方向？王國材說，機車族考完照後，就會到比較複雜的交通環境，所以過去有提到，是不是要路考、駕訓班等，目前有請公路總局針對路考進行研究，看看是否透過道路考照的方式，讓大家更了解防禦駕駛的概念。

至於是否代表機車考照以後一定會增加路考？王國材說，現在還沒有確定，但期待有一個好的方案進來；另外針對高齡機車族換照的部分，也有請公路總局深入研究，鼓勵高齡者繳回駕照。