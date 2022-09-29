929「世界心臟日」護心也護腎 累喘腫3症狀勿輕忽

心臟是維持人體各項機能正常運作的關鍵器官，但現代人飲食西化、長時間久坐、沒有規律運動，導致心臟疾病盛行率升高，若加上抽菸、酗酒、熬夜，恐有心臟衰竭風險。

9月29日是世界心臟日，國健署、中華民國心臟基金會攜手呼籲國人重視心臟健康，若出現「累、喘、腫」異常都要注意；且「心腎」互相影響，更呼籲洗腎患者同時要注意心臟問題。

心臟疾病為國人十大死因第二位，國健署副署長魏璽倫指出，2021年超過2萬人因心臟疾病死亡，平均每24分鐘即有1人死於心臟疾病，而高血壓、高血糖、高血脂患者，未來得到心臟疾病的風險，分別約是一般人的1.78倍、1.47倍以上及1.43倍。

「心臟衰竭死亡率比癌症還高！」敏盛醫療體系總院長陳文鍾表示，心臟疾病包括先天性心臟病、心肌梗塞、高血壓心臟病等，心臟衰竭是所有心血管疾病演變的最後階段，因此致死率最高，兩年存活率65到70%，三分之一的人在兩年就過世，五年存活率只有40%，有60%的人在第五年過世。任何年齡層若有「累、喘、腫」3大症狀，應盡快到心臟內科透過心臟超音波、血液檢查，檢查是否罹患心臟衰竭。

中華民國心臟基金會副執行長趙庭興表示，心臟衰竭是因心臟結構或功能異常而導致，以全球盛行率3%來算，台灣近70萬人「心已過累」。一旦發生心臟衰竭，約5成病友會罹患慢性腎臟病，若是心臟衰竭合併末期腎衰竭者，則有6成以上病友「1年內死亡」，顯現心臟、腎臟只要一方病變，就會影響另一器官。

台北榮民總醫院腎臟科醫師黎思源表示，「心腎」關係密切，心臟就像是「幫浦」將血流打出，而腎臟則是「濾水器」，若心臟疾病因供應腎臟的血液不足，會導致腎臟病變；腎臟疾病也會因體液與電解質不平衡，使得心臟負擔增加，且新發透析病友3年內新發生併發症比率，前3名包括缺血性心臟病、消化性潰瘍、心臟衰竭，每年透析死亡者中近5成伴隨心臟衰竭，不可不慎。

台灣有「洗腎王國」之稱，每年約10萬洗腎人口，黎思源指出，透析病友有一半死因與心血管疾病相關，且高血壓合併腎臟疾病會引發心臟衰竭，他提醒，病友只要積極配合治療，都有機會改善併發症，且跨團隊診治包括量血壓、定期檢查心臟，也能維持正常生活。趙庭興表示，心臟衰竭有多種治療方式，除了藥物以外，病友應進行低鈉飲食、監控每日尿量及體重的變化。

國健署提醒，心臟疾病5項危險因子，包括三高（高血壓、高血脂、高血糖）及腰圍過粗、好的膽固醇過低，當中若有3項以上，就是罹患代謝症候群，後續引發心臟疾病、腦中風風險比一般人高2倍。民眾可以透過「722」自我血壓量測、天天量腰圍及體重、健康飲食及規律運動，養成良好生活習慣，遠離疾病。