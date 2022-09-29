交通惡化？ 今年1-7月交通死亡1736人 較去年增43人

為了提升國人交通安全意識，交通部從去年12月開始，每月固定舉辦道安說明會，不過根據道安會統計，今年截至7月底，總計發生20萬餘件交通事故，造成1735人死亡、27萬餘人受傷，相較於去年同期，無論事故件數、死亡人數還是受傷人數都呈現上升趨勢。

對此，交通部長王國材表示，去年6、7、8月都比較低，今年相對來講就會增加，不過這不是理由，仍需要持續努力，尤其去年是10至12月特別高，因此最近也和地方政府首長、交通局長等，都有討論，中央和地方都要繼續努力，大家必須再全力以赴。

根據道安會統計，今年截至7月底，道路交通事故總計20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8171人受傷，相較於去年同期，事故件數增加9881件(+4.9%)，死亡人數增加43人(+2.5%)、受傷人數也增加1萬2414人受傷(+4.7%)。

道安會說，去年因受疫情三級管制影響，6、7月事故死亡人數出現明顯陡降情形，而今年6、7月雖然事故累計死亡人數高於去年，但單月死亡人數並未上升，甚至近3個月持續呈現下降現象，顯示道安防制工作並非沒有成效。

若從各縣市來看，道路事故死亡增加最多的5縣市包括彰化縣(+36)、新北市(+35)、高雄市(+21)、新竹縣(+13)、屏東縣(+13)，5縣市累計死亡人數相較去年同期增加高達118人。

其中呈現持續惡化或持續擴大惡化的年齡層族群、運具族群及事故型態與原因，彰化縣為25-64歲成年人(+15)、高齡者(+14)、機車(+33)、行人(+8)及路口交岔撞(+8)、未依規定讓車(+12)。

新北市為25-64歲成年人(+11)、高齡者(+28)、機車(+21)、行人(+7)及追撞(+12)、違反號誌管制(+5)；高雄市為18-24歲年輕人(+7)、高齡者(+18)、機車(+7)、行人(+5)及同向擦撞(+9)、未依規定讓車(+6)；新竹縣為25-64歲成年人(+12)、機車(+13)、路口交岔撞(+4)及自撞(+3)；屏東縣則為18-24歲年輕人(+6)、成年人(+14)、機車(+10)、自行車(+5)及自撞(+10)、未依規定讓車(+6)。

道安會也說，今年截至7月底，機車事故死亡人數1124人，較去年同期增加108人(+10.6%)，高齡者死亡人數675人，也較去年同期增加20人(+3.1%)，不過酒駕事故死亡155人，較去年同期減少21人(-11.9%)。

道安會表示，由於機車事故死亡人數較去年同期明顯增加，因此也提出機車策進作為，除了路口工程改善、公車進校園計畫、外送員安全管理持續強化、加強執法外，將辦理其他強化作為，包括精進機車駕訓及駕照管理制度、強化非號誌化路口安全管理、強化宣導路口優先權觀念、偏遠地區提供公共運輸服務如預約式幸福巴士及幸福小黃等。

至於各縣市道安會議召開情形，道安會表示，8月除花蓮縣長參加農漁記者會、雲林縣長新冠確診隔離、基隆市長另有重要公務，其餘縣市均由各縣市首長主持道安會議。