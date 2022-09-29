台東918地震房屋受損災戶 中央允諾最快10月核發補助

內政部次長花敬群與營建署長吳欣修今天到台東勘災，對於地震造成池上及關山數百戶建物受損，承諾提供各項協助，其中修繕補助最高50萬元、集合式住宅最高450萬元。並請縣府造冊，經核定10月就可核發。

花敬群說，內政部已啟動房屋受損的評估、修繕、重建及租金等補貼措施，並採從寬、從速辦理，例如過去沒有在補助範圍的透天厝，這次放寬受理，每件修繕補助最高50萬元，同時補助方案擴大提高到85%。

台東918地震，造成池上、關山地區嚴重災情，花敬群與吳欣修今天在縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪陪同下前往勘災聽簡報，同時中華民國全國建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會也會同檢視房屋受損情形。

饒慶鈴說，這次918地震造成許多原313地震受災住戶更嚴重災損，台東這麼多非都、非集合住宅地區都需要幫助，甚至需要拆掉重建，但卻不符中央規範，災戶都擔心會得不到相關補助，這部分中央一定要協助。

劉櫂豪表示，災後第一時間就前往勘災，並向內政部爭取相關賑災的措施，協助災民經費補助，加速重建，恢復家園。此次台東強震雖然所幸沒有造成人員重大傷亡，但民宅房舍以及道路邊坡等都有受損影響，他要求中央部會用最快速協助重建工作。