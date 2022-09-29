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疫情下用眼頻率增 國健署祭3010120口訣護眼

中央社／ 台北29日電

每年10月的第2個週四為「世界視覺日」，民眾使用3C產品頻率提高，也增加用眼負擔，衛生福利部國民健康署祭出3010120口訣、邀請民眾用6招護眼、愛護眼睛健康。

眼睛為靈魂之窗，中華民國眼科醫學會今天與全球眼科保健品牌愛爾康召開記者會，以2022世界視覺日主題「愛你眼睛健康」為號召，邀請民眾至新北大都會公園一同響應10月1日下午2時至6時的野餐活動，籲民眾走出戶外，暫時遠離3C產品，正視眼睛健康問題。

中華民國眼科醫學會表示，人們接收訊息有80%以上都是透過眼睛，隨著年紀增加，大部分人終其一生皆會出現眼疾問題，雖然眼科醫療逐漸進步，但世界上仍有超過10億人沒辦法獲得眼科醫療資源，深受眼疾所苦而無法看見清晰的世界，2022世界視覺日台灣將與國際接軌，期待藉此帶動民眾對於眼睛健康照護的關注度，讓每個人都能獲得正確護眼知識。

國健署副署長魏璽倫提到，近十幾年來民眾對於自我健康意識提升，而近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩全台，不論是線上課程、居家上班或是日常社交，民眾使用3C產品頻率提高，眼睛問題隨之成為被關注的焦點。

鼓勵民眾愛護眼睛，中華民國眼科醫學會秘書長陳怡豪分享國健署祭出的3010120口訣，包含近距離用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上。

另外，國健署也提供護眼6招，包含每日戶外運動2至3小時以上、未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時、用眼30分鐘休息10分鐘、看書保持35至40公分距離、讀書光線要充足，坐姿要正確、均衡飲食，天天5蔬果、每年固定1至2次檢查視力，期盼民眾都能更愛護眼睛健康。

國健署 3C

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