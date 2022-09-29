南庄石壁部落健行今早開放報名秒殺 540人體驗部落風情

交通部觀光局參山國家風景區管理處10月15、16日兩天，將在苗栗南庄石壁部落舉辦登山健行、部落小旅行暨音樂會活動，今天上午8時開放網路報名，540個名額8分鐘即告額滿。

主辦單位表示，歡迎沒有搶到名額的民眾，也可以在活動當天到現場，一起參與峽谷音樂會及部落市集，體驗部落風情。

這次石壁部落健行活動，全程長約3.6公里，海拔高約750公尺，沿有眾多野生植物觀賞，還有美味補給站、部落特色餐盒；健行後，安排部落峽谷音樂會一連串原住民歌手演唱、摸彩活動及煙火秀，內容精彩豐富。

另外，10月16日的部落輕旅行一日遊適合闔家同遊，由專業部落導遊專車帶領遊客到瓦祿產業文化館、東河吊橋、觀賞大石壁奇景、神仙谷巡禮；同時，石壁部落保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織及染織工藝，因此也安排道地原風特色DIY體驗、走訪原味部落市集等豐富內容。

參山處長曹忠猷表示，為推動南庄原住民族部落觀光，連續四年舉辦石壁部落健行暨音樂會，廣受好評。今天早上午8點在BeClass報名網開放報名，登山健行限額500名，部落小旅行限額40名，開放報名才8分鐘，全數報名完畢。

由於石壁部落附近道路狹小，建議參加的遊客於南庄遊客中心前換乘免費接駁巴士前往，接駁巴士時刻資訊與活動報名詳細內容，上Facebook搜尋「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」查詢。