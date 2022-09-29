2.4萬房防疫旅館10月13日全退場 每房將一次性補助5千元

行政院今上午宣布10月13日起實施「0+7」新制，屆時不僅國境解封，禁團令也將同步取消，但也讓國內現行2萬多防疫旅館面臨退場命運。為此，交通部長王國材表示，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，業者回歸常態經營前須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，將補助防疫旅宿業者每房5000元補貼，以協助其早日回歸常態經營。

觀光局表示，目前全台防疫旅館約有380餘間、2.4萬房，考量防疫旅館回歸到一般旅館，還需要清消等作業，因此每房補助5000元，採一次性給付。補助要點定案後會盡快公布。

觀光局表示，原則上防疫旅館10月13日退場，若13日前有接待客人的話，仍必須服務客人到檢疫期間結束為止。

至於防疫計程車的部分，交通部表示，10月13日起入境旅客交通方式，除現行親友/機關團體接送、自駕外，將開放無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸，亦即增加國道客運、機場捷運、高鐵及租車等交通工具選項供旅客使用。考量入境旅客可選擇之交通工具將更加多元。

王國材表示，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但兼具防疫任務。入境旅客倘選擇搭乘機場計程車，收費回歸疫情前的收費方式，以跳表方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼則維持至今年底。

交通部也說，因現行各縣市防疫專車係搭載居隔者與確診者，因此各縣市防疫專車不受10月13日開放0+7政策影響，其需求將俟各縣市疫情情況，由各地方政府滾動檢討增加或縮減，並由交通部公路總局依現行機制補助地方政府辦理。

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