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10月13日開放國門 口罩令階段性解除

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院29日正式拍板將於10月13日全面開放，入境採取0+7低強度檢疫管理，防疫旅館全面回歸正常營運。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院29日正式拍板將於10月13日全面開放，入境採取0+7低強度檢疫管理，防疫旅館全面回歸正常營運。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

確定要開放國門了！行政院長蘇貞昌29日宣布，經過1個禮拜觀察後，確定在10月13日開放國境，取消防疫旅館、入境改0+7、全面開放免簽入境。指揮官王必勝說，在國內疫情可控、次世代疫苗開打等因素下，我國已經準備好開放。被問到外國觀光客不戴口罩是否會開罰？行政院發言人羅秉成表示，將一視同仁。

確定照期程開放

蘇貞昌29日表示，經過1個禮拜的觀察，我國單日確診平均數比上周下降，且重症率沒有增加，在朝向穩健開放的前提下，確定將在10月13日開放，並透過2個禮拜的預告期，讓各部會準備迎接外國觀光客。蘇貞昌也提醒交通部、經濟部等部會要積極行銷，協助我國餐飲業、旅宿業準備迎接邊境開放。

指揮中心指揮官王必勝表示，第二階段邊境管制措施預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果，若有確診隔離，將由醫福會集中檢疫所統籌調度。

口罩還是要戴

被問到國內口罩令是否也將會鬆綁？王必勝回應說，已經有開始討論，但政策還沒有到那個階段，要等確診數穩定，並達成社區低度流行後才會考慮，而且解封也不會是一次性取消，會以階段式逐步解除口罩令。

由於國境即將開放，有記者問到，因許多國家已不用戴口罩，若外國觀光客不戴口罩是否會開罰？羅秉成表示會一視同仁，但原則上還是希望民眾自主防疫，我國口罩儲備也足夠，會引導觀光客購買；若是觀光團則會請導遊協助宣導，要求團客遵守我國防疫規定。

營業秘密加嚴

另外，行政院也通過「少年事件處理法」部分條文修正草案與智慧財產及商業法院組織法」及「智慧財產案件審理法」修正草案，將送交立法院審議。其中，智慧財產相關法將新增「境外違反秘密保持命令罪」，確保智財訴訟期間相關營業秘密不會外洩，並將違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論，罰金由10萬提高至100萬。

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口罩 自主防疫 行政院

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