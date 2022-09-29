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1歲以下配方奶禁網購家長苦 食藥署將研議是否開放

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台灣女人連線理事長黃淑英（左起）、時代力量立委王婉諭、台灣女人連線秘書長陳書芳，呼籲衛福部在禁止配方奶廣告與促銷的前提下，仍應該放網購，給予生養子女的家庭多點支持和便利。記者邱宜君／攝影
台灣女人連線理事長黃淑英（左起）、時代力量立委王婉諭、台灣女人連線秘書長陳書芳，呼籲衛福部在禁止配方奶廣告與促銷的前提下，仍應該放網購，給予生養子女的家庭多點支持和便利。記者邱宜君／攝影

現在網購方便，較重的食品可送到家，不用自己去店舖搬，不過，一歲以下配方奶粉不開放網購，需要嬰兒奶粉的家庭只能奔走採買。此外，各廠牌奶粉成分等基本資訊，只有進入食藥署網站層層搜尋才能查到，家長難以使用，最後只能到社群網站打聽。長期諸多不便，公共政策網路參與平台9月1日有人提案「政府應開放1歲以下配方奶可經由製造商或中央主管機關許可之婦幼用品官網進行網購」，目前已有1321人附議。

台灣女人連線理事長黃淑英與時代力量立委王婉諭今特別為此召開記者會，呼籲衛福部在禁止配方奶廣告與促銷的前提下，仍應該放網購，給予生養子女的家庭多點支持和便利。食藥署說，將開始徵詢各界意見，若有共識要修正，應是不需修法，就能在禁止促銷和廣告的前提下開放。

王婉諭表示，她前兩胎都是全親餵到一歲，第三胎雙胞胎因為母乳不夠，有以配方奶協助，要帶四個孩子出門買奶粉，真的是非常辛苦。現在生育年齡升高、乳癌有40%發生在50歲以下，身邊也有朋友生育孩子的同時也在接受乳癌的治療，無法補餵母乳，藥局的奶粉品項不全、貨源不足，常常要跑很多家才能買到。直接向廠商買，通常只有「箱購」選項，如果不確定孩子是否適合、經濟沒那麼寬裕，也不可能一次買一箱。

黃淑英表示，歐、美、日、韓都禁止配方奶促銷廣告，但都允許網購，因為各國母乳哺育政策早已從「費盡心思鼓勵女性餵母乳」轉為「給予願意餵母乳的女性最大的支持」。台灣因執著提高純母乳哺育率的數字，「嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法」第3條原本允許登載奶粉成分、價格等基本資訊，在2014年修法時都被視為「廣告」，修法後就不允許揭露。

「政府是不是不太尊重女性自主？是覺得女人太笨，不用知道這麼多？連足以讓消費者做出自主選擇的資訊都不給？」黃淑英表示，網購已經這麼發達，配方奶卻沒有網路資訊，必須靠打聽、去實體通路一家家比價，消費者反而更容易被誘導和誤導。反觀以分享為名的推廣影片、店舖人員的推銷行為，這些真正的廣告行銷行為，政府還是管不到。

「立法和政策不能只看到希望推動的方向，而忽視部分人的權益。」王婉諭說，她支持禁止配方奶廣告，但網路不能揭露資訊、不能網購，是否已經過度延伸了「廣告」的範疇？配方奶沒有網路資訊、不能網購，已增添許多家庭養育孩子的辛苦，希望給予願意生孩子的爸媽更多支持，省去舟車勞頓，換取更多親子之間的親密時光。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，嬰兒與較大嬰兒配方食品都需要經過食藥署的查驗登記、取得許可才能販售。現有135項產品，食藥署網站都可查詢成分，查詢便利性不夠，會進行檢討。在持續禁止廣告行銷的前提下，是否要開放網購，將開始徵詢各界意見。若各界意見都傾向開放，就會開會，研議如何定義欲禁止之廣告行銷範疇，應該是不需修法。

食藥署「嬰兒與較大嬰兒配方食品許可資料查詢」網站：

 https://consumer.fda.gov.tw/Food/BabyFood.aspx?nodeID=291

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