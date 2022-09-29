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銘傳大學國慶金釵金帥亮相 「撞臉」鳳小岳、舒淇
銘傳大學已連續38年參與國慶禮賓服務，今年亦選出31名男女學生，不少禮賓成員都有張明星臉，撞臉舒淇、鳳小岳、許瑋甯。受到疫情影響，所有禮賓人員均須全程配戴口罩，將以「笑在心中，漾在臉上」的秘訣接待國慶嘉賓。
銘傳大學今年共選出31名男女學生擔任國慶禮賓人員，其中成員劉怡華神似藝人舒淇，二次參加國慶大典的禮賓成員王詠晴則撞臉藝人許瑋甯。此外，禮賓成員林嵩澤與楊雅筑多才多藝，具備小號、小提琴等才藝；泰國華僑溫光祥則特別表演泰拳，吸引全場目光。
銘傳大學副校長李藍瑜表示，今年是銘傳大學親善服務隊連續第38年服務國慶大典，因應疫情，依國慶籌備委員會規定，所有的禮賓人員皆需全程配戴口罩。
李藍瑜說，親善服務隊平時就訓練正確配戴口罩方式，以及提醒與會貴賓注意社交距離，隊員們即使戴上口罩仍不減親切、專業的服務形象，將以「笑在心中，漾在臉上」待客秘訣接待今年的國慶嘉賓。
親善服務男隊長林嵩澤表示，很榮幸第三次參加國慶大典，疫情下配戴口罩微笑等表情無法明顯展露，但也教導學弟妹說話時語調要上揚、眼睛嘗試微笑，平時每周約2至3次的訓練，一次訓練1至2小時，請外聘師資授課也邀請學長姐傳承經驗。
親善服務女隊長周欣頤則說，平時男生多會進行1600公尺、女生800公尺跑走訓練耐力；此外，因應國慶大典平時也須演練陳抗等突發狀況，讓禮賓人員面對任何情況都可沈著以對。
銘傳大學親善服務隊指導老師何采容表示，今年持續加強防疫訓練，也提醒隊員若國慶典禮天氣悶熱，就要注意貴賓是否有因全程戴口罩而產生的不適感，適時地給予關心。服儀部分，除了要反覆面對鏡子練習之外，也要保持身心愉悅，並搭配適當的眼妝，這樣才能使對方感受到發自內心的微笑。
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