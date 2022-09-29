術後及居隔不怕肌力流失 「呆」室內三式訓練運動給力

一位70位的婦人因在家跌倒左股骨骨折，術後卻因行動緩慢及缺乏活動力，出現肌力流失及退化。專業物理治療師孫偉傑即提醒，要避免肌肉質與量逐漸下降，在家就可自行做三式訓練肌力運動，需居隔的民眾更可以在室內自己做，藉由養肌習慣，增強骨骼肌強度。

活力得醫療照護體系「樂活健康診所」物理治療師孫偉傑指出，這位婦人除了術後缺乏活動之外，本身還很瘦小營養不良，並有慢性病病史及須長期服用藥物，這些因素都會引起肌力流失。若忽視不理會，可能引起肌肉的質與量逐漸下降，增加再次跌倒與骨折的風險，嚴重時導致臥床及失能等問題，不可不慎。

要改善肌肉流失情形，孫偉傑物理治療師建議，可以改善營養的攝取，多攝取蛋白質、維生素D與C。因為大部分的人同時有骨質疏鬆的問題，可考慮多補充鈣質。平時養成運動養肌的習慣，增強骨骼肌強度，促進活動與身體功能，來維持良好的生活品質。

此外，孫偉傑物理治療師並示範三式訓練運動，恢復肌力，一天2-3回。第一式【單腳伸直抬臀操】，平躺，雙膝彎曲，抬臀，其中一隻腳向上伸直，另一腳踩地板，交叉重複做。以訓練背肌及腿部肌肉。每回5下。

第二式【登階旋轉軀幹操】，站姿，雙手往前平舉，一側腳膝蓋彎曲踏上階梯，雙手及軀幹朝踏上階梯的腳側旋轉，交叉重複做。以訓練雙腿及雙手手臂肌力，訓練平衡。每回10下。