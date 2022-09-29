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國慶晚會卡司出爐 憑桃園市民卡可抽華航日本機票、電動車

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
2022國慶晚會，憑桃園市民卡參加可抽獎，獎項包含YAMAHA EC-05電動車、華信航空澎湖、金門機票等，以及今天加碼的6張華航日本機票。圖／桃市府觀旅局提供
2022國慶晚會，憑桃園市民卡參加可抽獎，獎項包含YAMAHA EC-05電動車、華信航空澎湖、金門機票等，以及今天加碼的6張華航日本機票。圖／桃市府觀旅局提供

國慶晚會今年10月9日在桃園陽光劇場舉辦，桃園市府今天舉辦記者會宣布表演嘉賓名單，包括金曲歌手許富凱、保庇天后王彩樺、天團「玖壹壹」、陳芳語、陳美鳳等；市長鄭文燦表示，憑桃園市民卡更可參加抽獎，有山葉電動機車、日本及離島機票、樂天主場票等，邀請大家一起來桃園看棒球、迎國慶。

桃園市政府今早舉辦「中華民國各界慶祝111年國慶晚會記者會」，包括市長鄭文燦、國慶籌備會主委立法院長游錫堃、僑務委員會副委員長呂元榮，及市府各局處首長出席記者會，並邀請在地原民藝術團體「原林舞集」表演開場

鄭文燦指出，國慶晚會預計10月9日下午5時30分在桃園陽光劇場舉行、4時30分起開放民眾自由入場，可容納1萬5000人，同時設有5G轉播設備，可異地共演，電視台也有轉播，周邊還有橫山書法藝術公園及書法藝術館，歡迎僑胞及國人造訪。

鄭文燦表示，今年國慶晚會邀請嘻哈天團「玖壹壹」、金曲歌手許富凱、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、舒米恩、黃宇寒等，還有最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺輪番登台獻唱；此外，也邀請桃園在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集，以及僑胞合唱團演出。今天許富凱、王彩樺也都到現場獻唱。

鄭文燦說，陽光劇場緊鄰桃捷A17領航站，晚會當天周邊道路包含領航北路四段、大成路二段、大豐四街將交通管制，禁止一般車輛進入，請民眾搭公車前往桃園高鐵站，再轉乘機捷或接駁車前往會場。

鄭文燦說，當天入場民眾可獲得國慶限量紀念加油棒，憑桃園市民卡還可參加抽獎活動，獎項包含YAMAHA EC-05電動車、華信航空澎湖、金門機票等，另也將免費贈送2000張樂天桃猿10月10日主場外野球票，邀請大家一起來桃園看棒球、迎國慶。另，華航今現場加碼6張不限日本航點機票，亦於晚會現場抽出。

2022國慶晚會接駁車資訊。圖／桃市府觀旅局提供
2022國慶晚會接駁車資訊。圖／桃市府觀旅局提供
2022國慶晚會在桃園，市府今在桃園捷運公司舉辦記者會。記者楊湛華／攝影
2022國慶晚會在桃園，市府今在桃園捷運公司舉辦記者會。記者楊湛華／攝影
2022國慶晚會交通管制資訊。圖／桃市府觀旅局提供
2022國慶晚會交通管制資訊。圖／桃市府觀旅局提供

桃園 國慶 鄭文燦

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