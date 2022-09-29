內規疑為難醫護出國 台北馬偕：未有不同意情事

台北馬偕醫院內規疑為難醫護出國，院方今天表示，從2020年7月調整政策以來，未有任何人員申請出國後不同意的情事，都依醫院請假流程進行，並提醒應注意事項與安全措施。

入境免居檢0+7新制預計10月13日上路，免居家檢疫，只有7天自主防疫，期間無症狀、且有2天內家用抗原快篩陰性者，可以外出、上班、上學。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前說明，未來醫護人員也適用0+7。

台北市醫師職業工會昨晚在臉書（Facebook）披露，接獲會員投訴，台北馬偕醫院日前內部公告，雖然政府將推行「0+7」，也就是入境不需要再嚴格隔離，但馬偕醫院政策未鬆綁，員工私人因素出國，必須兩個月以前申請，還必須經過院長同意。

台北馬偕醫院今天發布聲明表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，即由各領域專家組成「防疫應變指揮中心」，並在基於保護病人與工作人員安全為前提下，進行會議討論完成各項決議。

院方表示，有關疫情期間「禁止醫事人員出國」政策，自2020年7月1日起改採欲出國者，需報請經醫院同意，自政策開放以來，未有任何人員有申請後不同意的情事。

院方表示，本院醫事人員若有出國規劃，均比照醫院請假流程進行申請，並會簽危害控制組提醒出國期間及返國後注意事項與安全措施。

此外，院方表示，依據中央流行疫情指揮中心自主防疫期間應儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）建議，也基於維護病人安全與照顧病人立場，對於返國後的醫事人員提出相關因應辦法。

至於畢業後一般醫學訓練（PGY）學員的出國請假作業，因涉及需符合政府規定的訓練時程以達成完訓條件的情況下，也於院內宣導並籲請學員注意。